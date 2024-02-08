Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 февраля

8 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5989,95 (+38,52) руб./грамм; на серебро - 65,4 (+0,03) руб./грамм; на платину - 2611,22 (-46,82) руб./грамм; на палладий - 2740,31 (-46,67) руб./грамм.

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Рынок акций РФ завершил торги снижением по индексу МосБиржи, индекс РТС почти не изменился на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, продажи сдерживались дорожающей нефтью.. Индекс МосБиржи опустился к 3240 пунктам на фоне укрепления рубля. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Точные сроки снижения ключевой ставки ЦБ РФ будут зависеть от развития ситуации, инфляция несколько замедлилась, но инфляционные ожидания и темпы роста кредитования все еще остаются высокими, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он напомнил, что средняя ключевая ставка... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банка России. Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе со снижением цен на... Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе со снижением цен на... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию в четверг со слабыми изменениями без единой динамики на фоне продолжающегося потока отчетностей компаний за последний квартал 2023 года. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе... читать дальше

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Американская нефтяная компания ConocoPhillips сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 7%, выручку - на 21%. Прибыль без учета разовых факторов и выручка превзошли прогнозы рынка. Conoco объявила о намерении вернуть акционерам $9 млрд в 2024 году. Как... Как... читать дальше

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Объем валютных трансграничных нетто-переводов физлиц за 2023 год снизился по сравнению с 2022 годом на $26,5 млрд, или на 48,8%, до $27,8 млрд; рублевых переводов - увеличился на 249,3 млрд рублей, или на 25,8%, до 1 трлн 215,9 млрд рублей, сообщается в докладе Банка России... читать дальше

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Минсельхоз РФ распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна (пшеница и меслин, кукуруза, ячмень) в 2024 году между 261 компанией (203 компании в 2023 году), сообщается в приказе ведомства. Квота начнет действовать с 15 февраля этого года. Наибольшие долю... Квота начнет действовать с 15 февраля этого года. Наибольшие долю... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) и некредитные финансовые организации (НФО) в январе выкупили наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось в совокупности 82,8% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,89 коп. и составил 91,2406 руб. Минимальный курс доллара США составил 91 руб., максимальный - 91,435 руб. Было заключено 8150 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91 руб., максимальный - 91,435 руб. Было заключено 8150 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,20 коп. и составил 12,6274 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5805 руб., максимальный - 12,683 руб. Было заключено 13664 сделки. Объем торгов составил 33216,12... Минимальный курс юаня составил 12,5805 руб., максимальный - 12,683 руб. Было заключено 13664 сделки. Объем торгов составил 33216,12...

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ЦБ РФ отмечает расширение использования юаней в 2023 году по всем ключевым статьям баланса российских банков (депозитам, кредитам, ценным бумагам) в условиях конвертации кредитов из "токсичных" валют в юани, а также использования юаня в качестве средства сбережения и в расчетах... читать дальше

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Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в январе 2024 года несколько выросла - до 75% после 73% в декабре, сообщается в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Наибольшие покупки на... Наибольшие покупки на... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-644 на 103 млрд 79,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5989,95 (+38,52) руб./грамм; на серебро - 65,4 (+0,03) руб./грамм; на платину - 2611,22 (-46,82) руб./грамм; на палладий - 2740,31 (-46,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 февраля, составляет 91,2561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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