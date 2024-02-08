Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 820,2 млрд руб.

8 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 820,2 млрд руб.

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Китай по итогам 2023 года стал основным покупателем российских мяса птицы и говядины. Основной объем баранины импортировал Иран, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус". Их озвучил помощник руководителя службы Артем Даушев в ходе круглого стола в рамках 31-й... читать дальше

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По итогам 2023 года доналоговый убыток табачного концерна British American Tobacco (BAT) составил 17,06 млрд фунтов стерлингов ($21,54 млрд) по сравнению с прибылью в размере 9,32 млрд фунтов годом ранее, сообщается в предварительной отчетности компании. Доналоговый убыток... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-644 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9564% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,96%... читать дальше

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Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS в 2023 году сократила выручку более чем на треть, а чистая прибыль компании рухнула в 7,5 раза. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила $3,91 млрд против $29,32... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила $3,91 млрд против $29,32... читать дальше

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В 4-м квартале 2023 г. EBITDA ArcelorMittal сократилась по сравнению с 3-м кварталом на 32% - до $1,27 млрд, говорится в сообщении компании. В прошлом году EBITDA упала до $7,6 млрд по сравнению с $14,2 млрд годом ранее. Операционный убыток в прошлом квартале составил... Операционный убыток в прошлом квартале составил... читать дальше

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Объем реализации товаров и услуг группы АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам 2023 г., согласно предварительным данным, превысил 400 млрд руб., что примерно на 30% больше, чем в 2022 г., сообщила компания. В компании отмечают, что наибольший прирост продаж зафиксирован в... В компании отмечают, что наибольший прирост продаж зафиксирован в... читать дальше

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Британо-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отчиталась о снижении чистой прибыли в 2023 году, однако показатель превзошел ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам... читать дальше

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Банк России продал валюту с расчетами 7 февраля (операции за 6 февраля) на 15,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января... ЦБ 9 января... читать дальше

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В 4-м квартале 2023 г. американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings зафиксировала снижение чистой прибыли более чем в 2 раза - до $147 млн, или $0,57 в расчете на акцию, по сравнению с $328 млн, или $1,21 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.... читать дальше

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Сибирский федеральный округ (СФО) лидирует среди регионов по темпам строительства жилья за прошлый год, заявил в четверг директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша. "Темпы жилищного строительства по всей стране у нас набирают обороты. (...)... "Темпы жилищного строительства по всей стране у нас набирают обороты. (...)... читать дальше

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Двукратное повышение стоимости путешествий в Россию после пандемии стало одной из причин медленного восстановления въездного турпотока, так как конкуренция между странами за туристов на международном рынке очень высокая, считают эксперты Российского союза туриндустрии... читать дальше

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По итогам 3-го финансового квартала, завершившегося 31 декабря 2023 года, чистая прибыль японской инвестиционно-технологической компании SoftBank Group составила 950 млрд иен ($6,41 млрд) по сравнению с убытком в 783,4 млрд иен за аналогичный период предыдущего года, говорится в... читать дальше

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Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, значительно лучше прогноза. Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль в I финквартале (в октябре-декабре 2023... Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль в I финквартале (в октябре-декабре 2023... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,82 пункта (0,117%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3260,4 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,93 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,93 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 820,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Французский банк Societe Generale SA в четвертом квартале сократил чистую прибыль более чем в два раза и уменьшил выручку на 10%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 430 млн евро против 1,07 млрд евро за тот же период годом... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 430 млн евро против 1,07 млрд евро за тот же период годом... читать дальше

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