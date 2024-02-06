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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5116,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2992,91 млрд руб.
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06 февраля 2024 года 09:30

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5116,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2992,91 млрд руб.

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6 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 февраля составили по Российской Федерации 5116,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4835,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4249,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4020,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 февраля составили 2992,91 млрд руб. против 2990,27471 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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