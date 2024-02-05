.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля
.
ГЛАВНОЕ
В декабре промпроизводство в РФ выросло на 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в декабре замедлился до 2,7% после 4,5% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост показателя на 4,4%. В 2023 году промпроизводство увеличилось на 3,5%. Росстат улучшил динамику роста показателя в 2022 году до 0,7%
 
Медиарейтинг банков за 2023 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2023 год. В 2023 году ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе...
 
Налог на доход с длинных вкладов могут отменить
В России хотят отменить налог на доход по вкладам от трех лет. Это будет стимулировать долгосрочные вложения граждан, заявил "Известиям" зампред Совфеда Николай Журавлев. Из-за высокой ключевой ставки сейчас крайне мало длинных вкладов - банки...
 
Импорт планшетов в Россию сократился на 27%
Ввоз планшетов в Россию в 2023 г. сократился на 27% по сравнению с 2022 г., а доля параллельного импорта упала почти вдвое - с 27,5% в 2022 г. до 15%. Такой статистикой с "Ведомостями" поделился аналитический центр дистрибутора GS Group. Всего за...
 
05 февраля 2024 года 16:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля

 0  
5 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5967,26 (+3,88) руб./грамм; на серебро - 68,15 (+2,07) руб./грамм; на платину - 2654,85 (+11,06) руб./грамм; на палладий - 2798,6 (+23,65) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 февраля выросла на 0,16% и составила 60804,451 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60804,451 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,169 млрд руб., или на...
.
05 февраля 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,9304 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 69,66 коп. и составил 97,9304 руб.

Минимальный курс евро составил 96,8725 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 11703 сделки. Объем торгов составил 34059,51...
.
05 февраля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 90,9889 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,52 коп. и составил 90,9889 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,1 руб., максимальный - 91,515 руб. Было заключено 20636 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,5987 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,66 коп. и составил 12,5987 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,473 руб., максимальный - 12,668 руб. Было заключено 75147 сделок. Объем торгов составил 139476,29...
.
05 февраля 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи прибавил всего 0,01%, индекс РТС вырос на 0,6%
Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил понедельник ростом индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,01% и составил 3226,79 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,57% - до...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 18:49
Мировые продажи планшетов в 2023 г. упали до минимума с 2011 года
Мировые продажи планшетных компьютеров в прошлом году рухнули на 20,5%, до 128,5 млн устройств, и обновили минимум с 2011 года, говорится в предварительных данных исследовательской компании IDC.

В 4-м квартале поставки снизились на 17,4% - до 36,8 млн планшетов. Это...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 18:31
Федзерерв может повременить со снижением ставок - глава ФРБ Миннеаполиса
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) США может не торопиться со снижением процентных ставок.

В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 18:30
Нефтяные цены продолжают снижаться вечером
Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск снизилась на $0,4 (0,52%), до $76,93 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на торгах...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 18:23
Правительство РФ поддержало законопроект о сокращении торговыми сетями срока оплаты скоропортящихся товаров
Правительство РФ вынесло положительный отзыв на депутатский законопроект, который обязует торговые сети в 2 раза сократить срок оплаты скоропортящихся товаров, предлагает ввести норму с 1 сентября 2024 г. Отзыв правительства РФ на законопроект (№243186-8) опубликован в...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 18:14
Рост январского индекса активности в сфере услуг США оказался существеннее прогнозов
В январе индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6224 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,60 коп. и составил 12,6224 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,47 руб., максимальный - 12,665 руб. Было заключено 12472 сделки. Объем торгов составил 36514,56 млн...
.
05 февраля 2024 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,0794 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 51,23 коп. и составил 91,0794 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,0725 руб., максимальный - 91,4775 руб. Было заключено 7239 сделок. Объем торгов...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 17:55
Американские фондовые индикаторы начали торги снижением
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и новости эмитентов.

Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск понизился на 0,36% и составил 38515,43 пункта....    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 17:51
Россия может на 5,9% увеличить в этом году экспорт кондитерских изделий
Россия в 2024 году может экспортировать 663,4 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 5,9% больше, чем в 2023 году (626,2 тыс. тонн). Стоимостной объем экспорта увеличится до $1,87 млрд с $1,7 млрд соответственно.

Такой прогноз сделан в презентации президента Ассоциации...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 17:42
G7 в конце февраля планирует ввести отдельный от ЕС пакет антироссийских санкций
Страны G7 параллельно с ЕС введут ограничения против России, приуроченные ко второй годовщине начала военной операции на Украине, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Меры координируются с союзниками по G7, каждый из которых, как...    читать дальше
.
05 февраля 2024 года 17:30
ON Semiconductor на 7% сократил чистую прибыль в 4-м квартале
Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. сократил чистую прибыль и выручку в 4-м квартале, причем скорректированная прибыль и выручка оказались чуть лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, её чистая прибыль в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.