.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 788,9 млрд руб.
.
01 февраля 2024 года 10:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 788,9 млрд руб.
|0
1 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 788,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 632,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 февраля 2024 года 15:28
Россия в прошлом году, по предварительным данным, снизила производство сельхозпродукции на 0,3% (в сопоставимых ценах, без учета новых регионов), сообщается в материалах Росстата. В 2022 году был отмечен рост на 11,3%. Так, производство продукции... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:21
Россия занимает прочные позиции на мировых рынках продовольствия, энергетики, металлургии - Решетников
Россия противодействует попыткам стран Запада выдавить ее с мировых рынков, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы видим, что являемся надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга, для активно развивающихся... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,38 коп. и составил 97,3315 руб. Минимальный курс евро составил 96,835 руб., максимальный - 97,7725 руб. Было заключено 5804 сделки. Объем торгов составил 15114,51...
.01 февраля 2024 года 15:11
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам первого в этом году заседания. Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков. За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной...
.01 февраля 2024 года 15:10
Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, заявил в четверг журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ. "Здесь... читать дальше
.01 февраля 2024 года 15:04
Доля национальных валют в межгосударственных расчетах между Россией и Киргизией в прошлом году превысила 88%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:56
Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на сегодняшнем заседании не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. В... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:48
Нефтяные цены усилили подъем в ходе торгов днем, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск выросла на $0,63 (0,78%), до... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,19 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3228,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3233,13 (+0,59%) пункта,... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:45
Еврокомиссия разрешила Суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и итальянской Pirelli создать совместное шинное предприятие в королевстве. "Комиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение не создаст проблем в области конкуренции,... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:37
Биржевая цена бензина Аи-92 в четверг упала на 5,6% по национальному индексу, отражающему данные всех НПЗ страны. Согласно информации, размещенной на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по итогам торгов в четверг стоимость Аи-92 снизилась до... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:28
Продажи пива в Германии в 2023 году сократились на 4,5% и составили около 8,4 млрд литров, говорится в отчете Федерального статуправления (Destatis). Годом ранее продажи выросли на 2,7%, а до этого показатель сокращался 3 года подряд. По сравнению с 2013 годом объем... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:20
Реализацию семи инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса планируется начать в Воронежской области в текущем году, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. "Продолжим реализацию восьми уже начатых проектов в агропромышленном комплексе с... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:12
По итогам сегодняшних торгов рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики, инвесторы оценивали статданные, итоги январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и заявления китайского Минфина. Накануне ФРС... читать дальше
.01 февраля 2024 года 14:05
По итогам 3-го финансового квартала чистая прибыль японской фармкомпания Takeda Pharmaceutical Co. снизилась на 11% и составила 105,7 млрд иен ($719,3 млн), сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики в среднем оценивали ее на уровне 78,165 млрд иен, по данным опроса... читать дальше
.01 февраля 2024 года 13:56
Министерство финансов Китая пообещало стимулировать экономику за счет бюджетных мер в 2024 году. Минфин будет поддерживать бюджетные расходы на необходимом уровне, в том числе, трансферты регионам, сообщили чиновники ведомства на пресс-брифинге в четверг. Таким образом,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.