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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 89,6678 руб.
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Инфляция в России в декабре составила 0,7%
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31 января 2024 года 16:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 89,6678 руб.

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31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 89,6678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,91 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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31 января 2024 года 17:49
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31 января 2024 года 17:27
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Как...    читать дальше
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31 января 2024 года 17:18
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"2023 год мы закрываем точно...    читать дальше
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31 января 2024 года 17:06
ВТБ разместил 48,1% выпуска однодневных бондов серии КС-4-638 на 120,2 млрд рублей
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 на 120 млрд 232,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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31 января 2024 года 17:04
"РусГидро" нарастило производство электроэнергии в 2023 году на 3,8%
ПАО "РусГидро" с учетом Богучанской ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл") в 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 3,8% по сравнению с 2022 г., до 140,9 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Выработка ГЭС И ГАЭС "РусГидро" выросла на 3,5%, до 110,9 млрд кВт.ч, главным...    читать дальше
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31 января 2024 года 16:56
Инфляция в Германии в январе замедлилась до 2,9%
В январе 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В декабре цены в Германии...    читать дальше
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31 января 2024 года 16:53
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на аукционе – 12,2%, размещены бумаги на 75,05 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 85,9989% от номинала, что соответствует доходности 12,2% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
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31 января 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 февраля
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5889,88 (+83,9) руб./грамм; на серебро - 66,52 (+0,48) руб./грамм; на платину - 2666,67 (+17,02) руб./грамм; на палладий - 2825,23 (+26,3) руб./грамм.

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31 января 2024 года 16:41
Выручка Boeing в 4-м квартале увеличилась на 10%, превысив прогноз
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток до минимума в четвертом квартале и нарастил выручку, при этом скорректированный убыток и выручка оказались лучше ожиданий...    читать дальше
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31 января 2024 года 16:25
Продажи De Beers в январе упали на 19% в годовом сравнении
Алмазодобывающая компания De Beers в ходе первого в этом году, январского, цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $370 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это почти втрое выше уровня предыдущего цикла (ноябрь-декабрь 2023...    читать дальше
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31 января 2024 года 16:23
ЦБ РФ установил курс евро с 1 февраля в размере 97,1149 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,1149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,54 коп.

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31 января 2024 года 16:23
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 89,6678 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 89,6678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,91 коп.

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31 января 2024 года 16:17
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Розничные продажи пива и пивных напитков в РФ в 2023 году выросли на 2,1%, до 769,6 млн декалитров (дал), сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. В четвертом квартале прошлого года продажи в годовом выражении выросли на 5,3%, до 184,1 млн дал.

В том числе...    читать дальше
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31 января 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 31 января растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,05 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3212,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3215,5 (+0,61%) пункта,...    читать дальше
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