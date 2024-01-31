ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 89,6678 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 89,6678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,91 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,72 коп. и составил 89,6736 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,3 руб., максимальный - 89,95 руб. Было заключено 11542 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,3 руб., максимальный - 89,95 руб. Было заключено 11542 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,87 коп. и составил 12,4549 руб. Минимальный курс юаня составил 12,407 руб., максимальный - 12,494 руб. Было заключено 19804 сделки. Объем торгов составил 50760,26... Минимальный курс юаня составил 12,407 руб., максимальный - 12,494 руб. Было заключено 19804 сделки. Объем торгов составил 50760,26...

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Сумма имущественного спора, в рамках которой финуполномоченные могут по закону рассматривать обращения потребителей финуслуг в РФ в досудебном порядке, может быть увеличена с 500 тыс. рублей до 1-1,5 млн рублей, заявил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, выступая на... читать дальше

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Американская компания Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 года, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка оказалась на уровне прогнозов. Как... Как... читать дальше

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АО "Почта России" по итогам 2023 года, как ожидается, выйдет на положительную EBITDA против отрицательного значения этого показателя в размере 18,7 млрд рублей годом ранее, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Волков. "2023 год мы закрываем точно... "2023 год мы закрываем точно... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 на 120 млрд 232,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ПАО "РусГидро" с учетом Богучанской ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл") в 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 3,8% по сравнению с 2022 г., до 140,9 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка ГЭС И ГАЭС "РусГидро" выросла на 3,5%, до 110,9 млрд кВт.ч, главным... Выработка ГЭС И ГАЭС "РусГидро" выросла на 3,5%, до 110,9 млрд кВт.ч, главным... читать дальше

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В январе 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 2,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В декабре цены в Германии... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 85,9989% от номинала, что соответствует доходности 12,2% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5889,88 (+83,9) руб./грамм; на серебро - 66,52 (+0,48) руб./грамм; на платину - 2666,67 (+17,02) руб./грамм; на палладий - 2825,23 (+26,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток до минимума в четвертом квартале и нарастил выручку, при этом скорректированный убыток и выручка оказались лучше ожиданий... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе первого в этом году, январского, цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $370 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это почти втрое выше уровня предыдущего цикла (ноябрь-декабрь 2023... Это почти втрое выше уровня предыдущего цикла (ноябрь-декабрь 2023... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,1149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 89,6678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Розничные продажи пива и пивных напитков в РФ в 2023 году выросли на 2,1%, до 769,6 млн декалитров (дал), сообщает Национальный союз защиты прав потребителей. В четвертом квартале прошлого года продажи в годовом выражении выросли на 5,3%, до 184,1 млн дал. В том числе... В том числе... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,05 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3212,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3215,5 (+0,61%) пункта,... читать дальше

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