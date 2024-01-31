31 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|январь 2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|январь 2024
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|декабрь 2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|ноябрь 2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|январь 2024
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|январь 2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|январь 2024
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|январь 2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|ноябрь 2023
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2023
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|январь 2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 января
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|январь 2024
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"Разблокировка... читать дальше
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