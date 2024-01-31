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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9564% от номинала, говорится в сообщении банка.

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Банк России допускает, что работа по решению проблемы заблокированных активов российских инвесторов будет продолжаться не только в текущем, но и в 2025 году, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

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Подмосковный аэропорт "Жуковский" в 2023 году обслужил 1,45 млн пассажиров, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток также вырос - почти на 10%.