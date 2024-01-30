Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3962 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,32 руб., максимальный - 12,4385 руб. Было заключено 12870 сделок. Объем торгов составил 34198,77 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,418 руб. за юань.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,42 коп. и составил 12,3962 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60198,492 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 119,981 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,51 коп. и составил 96,9241 руб. Минимальный курс евро составил 95,975 руб., максимальный - 97,635 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов составил 37324,39 млн... Минимальный курс евро составил 95,975 руб., максимальный - 97,635 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов составил 37324,39 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,67 коп. и составил 12,4059 руб. Минимальный курс юаня составил 12,322 руб., максимальный - 12,44 руб. Было заключено 58223 сделки. Объем торгов составил 141605,06 млн... Минимальный курс юаня составил 12,322 руб., максимальный - 12,44 руб. Было заключено 58223 сделки. Объем торгов составил 141605,06 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,07 коп. и составил 89,3439 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,6325 руб., максимальный - 89,8425 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,6325 руб., максимальный - 89,8425 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Контейнерооборот морских портов РФ в 2023 году составил 4,96 млн TEU, что на 15% больше показателя 2022 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,725 млн TEU (+3,9%), в импорте... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,725 млн TEU (+3,9%), в импорте... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник разнонаправленной динамикой индексов. В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai... В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало 2024 года оценивались в 426,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 71,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Исходя из учетных цен, это 71,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 114,8 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Индекс вырос по итогам третьего месяца подряд и достиг максимальной отметки за два... Индекс вырос по итогам третьего месяца подряд и достиг максимальной отметки за два... читать дальше

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Расчетный потенциал поставок соковой продукции из РФ в Индию оценивается в $1-1,2 млн в год (1-1,5 тыс. тонн). Потенциальные экспортеры начали изучать этот рынок и возможные каналы сбыта на нем, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Основными... Основными... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) планирует принять меры для снижения расходов, которые приведут к сокращению порядка 12 тыс. рабочих мест. UPS сделает два "важных шага", чтобы оптимизировать операции и сфокусироваться на ключевых... UPS сделает два "важных шага", чтобы оптимизировать операции и сфокусироваться на ключевых... читать дальше

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Пока рано говорить, придут ли государства ЕС к согласию на встрече Европейского совета 1 февраля по вопросу пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2024 - 2027 годы, заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза. "Будем пытаться найти решение для известной ситуации: 26... "Будем пытаться найти решение для известной ситуации: 26... читать дальше

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Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза, почти до 3,5 млн тонн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив $1,3 млрд. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив $1,3 млрд. Объем... Объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,55 коп. и составил 89,2864 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,6025 руб., максимальный - 89,8025 руб. Было заключено 6964 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,6025 руб., максимальный - 89,8025 руб. Было заключено 6964 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,42 коп. и составил 12,3962 руб. Минимальный курс юаня составил 12,32 руб., максимальный - 12,4385 руб. Было заключено 12870 сделок. Объем торгов составил 34198,77... Минимальный курс юаня составил 12,32 руб., максимальный - 12,4385 руб. Было заключено 12870 сделок. Объем торгов составил 34198,77...

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Американские фондовые индексы слабо опускаются на торгах во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:45 мск во вторник опустился на 17,62 пункта (0,05%) и составил 38315,83 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:45 мск во вторник опустился на 17,62 пункта (0,05%) и составил 38315,83 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,62 пункта... Standard & Poor's 500 снизился на 1,62 пункта... читать дальше

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Дефицит свободных офисов усугубляется в Петербурге, что в 2024 году может привести к росту арендных ставок, говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Так, согласно исследованию, по итогам 2023 года уровень вакантности в офисах "А" класса снизился в... Так, согласно исследованию, по итогам 2023 года уровень вакантности в офисах "А" класса снизился в... читать дальше

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