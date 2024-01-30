Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 663,1 млрд руб.

30 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня снизилось до 663,1 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60198,492 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 119,981 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,51 коп. и составил 96,9241 руб. Минимальный курс евро составил 95,975 руб., максимальный - 97,635 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов составил 37324,39 млн... Минимальный курс евро составил 95,975 руб., максимальный - 97,635 руб. Было заключено 20744 сделки. Объем торгов составил 37324,39 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,67 коп. и составил 12,4059 руб. Минимальный курс юаня составил 12,322 руб., максимальный - 12,44 руб. Было заключено 58223 сделки. Объем торгов составил 141605,06 млн... Минимальный курс юаня составил 12,322 руб., максимальный - 12,44 руб. Было заключено 58223 сделки. Объем торгов составил 141605,06 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,07 коп. и составил 89,3439 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,6325 руб., максимальный - 89,8425 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,6325 руб., максимальный - 89,8425 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Контейнерооборот морских портов РФ в 2023 году составил 4,96 млн TEU, что на 15% больше показателя 2022 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,725 млн TEU (+3,9%), в импорте... В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было перегружено 1,725 млн TEU (+3,9%), в импорте... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник разнонаправленной динамикой индексов. В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai... В Азии во вторник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало 2024 года оценивались в 426,4 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 71,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Исходя из учетных цен, это 71,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до 114,8 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Индекс вырос по итогам третьего месяца подряд и достиг максимальной отметки за два... Индекс вырос по итогам третьего месяца подряд и достиг максимальной отметки за два... читать дальше

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Расчетный потенциал поставок соковой продукции из РФ в Индию оценивается в $1-1,2 млн в год (1-1,5 тыс. тонн). Потенциальные экспортеры начали изучать этот рынок и возможные каналы сбыта на нем, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Основными... Основными... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) планирует принять меры для снижения расходов, которые приведут к сокращению порядка 12 тыс. рабочих мест. UPS сделает два "важных шага", чтобы оптимизировать операции и сфокусироваться на ключевых... UPS сделает два "важных шага", чтобы оптимизировать операции и сфокусироваться на ключевых... читать дальше

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Пока рано говорить, придут ли государства ЕС к согласию на встрече Европейского совета 1 февраля по вопросу пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2024 - 2027 годы, заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза. "Будем пытаться найти решение для известной ситуации: 26... "Будем пытаться найти решение для известной ситуации: 26... читать дальше

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Китай в 2023 году увеличил импорт российских минеральных удобрений в 1,7 раза, почти до 3,5 млн тонн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив $1,3 млрд. В денежном выражении этот показатель вырос на 26%, составив $1,3 млрд. Объем... Объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30,55 коп. и составил 89,2864 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,6025 руб., максимальный - 89,8025 руб. Было заключено 6964 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,6025 руб., максимальный - 89,8025 руб. Было заключено 6964 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,42 коп. и составил 12,3962 руб. Минимальный курс юаня составил 12,32 руб., максимальный - 12,4385 руб. Было заключено 12870 сделок. Объем торгов составил 34198,77... Минимальный курс юаня составил 12,32 руб., максимальный - 12,4385 руб. Было заключено 12870 сделок. Объем торгов составил 34198,77...

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Американские фондовые индексы слабо опускаются на торгах во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:45 мск во вторник опустился на 17,62 пункта (0,05%) и составил 38315,83 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:45 мск во вторник опустился на 17,62 пункта (0,05%) и составил 38315,83 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,62 пункта... Standard & Poor's 500 снизился на 1,62 пункта... читать дальше

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Дефицит свободных офисов усугубляется в Петербурге, что в 2024 году может привести к росту арендных ставок, говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. Так, согласно исследованию, по итогам 2023 года уровень вакантности в офисах "А" класса снизился в... Так, согласно исследованию, по итогам 2023 года уровень вакантности в офисах "А" класса снизился в... читать дальше

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