.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4600,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2679,21 млрд руб.
.
30 января 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4600,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2679,21 млрд руб.
|0
30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 4600,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4416,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4685,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4433,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 2679,21 млрд руб. против 2724,3734900000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 января 2024 года 10:16
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня снизилось до 663,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.30 января 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти. Большинство европейских рынков акций закрылось вчера в минусе. Американские... читать дальше
.30 января 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 89,32/92,3 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,32/92,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи вырос...
.30 января 2024 года 09:56
Потребительские расходы во Франции в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. В... читать дальше
.30 января 2024 года 09:55
Объем ВВП Франции в 4-м квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных данных национального статинститута Insee. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... читать дальше
.30 января 2024 года 09:49
В 2023 году перевозки белорусских грузов железнодорожным транспортом в порты России выросли в 2,3 раза
В прошлом году железнодорожные перевозки белорусских грузов в направлении портов России выросли в 2,3 раза, сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. "В 2023 году мы значительно нарастили объем перевозок белорусских грузов железнодорожным... читать дальше
.30 января 2024 года 09:41
В 4-м квартале чистая прибыль Whirlpool составила $491 млн по сравнению с убытком в $1,61 млрд годом ранее
По итогам 4-го квартала чистая прибыль американского производителя бытовой техники - Whirlpool Corp. - составила $491 млн, или $8,9 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,61 млрд, или $29,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как... читать дальше
.30 января 2024 года 09:33
Доллар США слабо меняется к большинству основных мировых валют утром во вторник в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Так, доллар стабилен к фунту, слабо дорожает к евро, умеренно снижается к иене.... читать дальше
.30 января 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4600,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2679,21 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 4600,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4416,4 млрд руб. На... читать дальше
.30 января 2024 года 09:19
Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов, инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande. Китайский индекс Shanghai... читать дальше
.30 января 2024 года 09:09
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.30 января 2024 года 09:05
Toyota Motor Corp. увеличила мировые продажи автомобилей в 2023 году на 7,2%, до 11,23 млн машин, что является новым рекордом для компании. Как говорится в пресс-релизе, показатель включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. Предыдущий рекорд был... читать дальше
.30 января 2024 года 08:57
Капиталовложения американского производителя электромобилей Tesla Inc. в 2024 году превысят $10 млрд и составят от $8 до $10 млрд в последующие два года, говорится в годовом отчете компании. В 2023 году показатель вырос до $8,9 млрд против $7,16 млрд годом... читать дальше
.30 января 2024 года 08:49
Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал... читать дальше
.30 января 2024 года 08:41
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее. В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США... читать дальше
.30 января 2024 года 08:34
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум. Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.