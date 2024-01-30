Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4600,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2679,21 млрд руб.

30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 4600,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4416,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4685,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4433,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 2679,21 млрд руб. против 2724,3734900000004 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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