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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня снизилось до 663,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти. Большинство европейских рынков акций закрылось вчера в минусе. Большинство европейских рынков акций закрылось вчера в минусе. Американские... Американские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,32/92,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Потребительские расходы во Франции в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. В... В... читать дальше

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Объем ВВП Франции в 4-м квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных данных национального статинститута Insee. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... читать дальше

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В прошлом году железнодорожные перевозки белорусских грузов в направлении портов России выросли в 2,3 раза, сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. "В 2023 году мы значительно нарастили объем перевозок белорусских грузов железнодорожным... "В 2023 году мы значительно нарастили объем перевозок белорусских грузов железнодорожным... читать дальше

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По итогам 4-го квартала чистая прибыль американского производителя бытовой техники - Whirlpool Corp. - составила $491 млн, или $8,9 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,61 млрд, или $29,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как... Как... читать дальше

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Доллар США слабо меняется к большинству основных мировых валют утром во вторник в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Так, доллар стабилен к фунту, слабо дорожает к евро, умеренно снижается к иене.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 4600,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4416,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов, инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande. Китайский индекс Shanghai... Китайский индекс Shanghai... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Toyota Motor Corp. увеличила мировые продажи автомобилей в 2023 году на 7,2%, до 11,23 млн машин, что является новым рекордом для компании. Как говорится в пресс-релизе, показатель включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. Предыдущий рекорд был... читать дальше

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Капиталовложения американского производителя электромобилей Tesla Inc. в 2024 году превысят $10 млрд и составят от $8 до $10 млрд в последующие два года, говорится в годовом отчете компании. В 2023 году показатель вырос до $8,9 млрд против $7,16 млрд годом... В 2023 году показатель вырос до $8,9 млрд против $7,16 млрд годом... читать дальше

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Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее. В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США... В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум. Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным,... Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным,... читать дальше

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