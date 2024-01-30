30 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2023
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|декабрь 2023
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|декабрь 2023
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|ноябрь 2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|январь 2024
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30 января 2024 года 10:16
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 января по данным на начало операционного дня снизилось до 663,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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30 января 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал повышением индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти.
Большинство европейских рынков акций закрылось вчера в минусе.
Американские... читать дальше
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30 января 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,32/92,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи вырос...
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30 января 2024 года 09:56
Потребительские расходы во Франции в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.
В... читать дальше
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30 января 2024 года 09:55
Объем ВВП Франции в 4-м квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных данных национального статинститута Insee.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения... читать дальше
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30 января 2024 года 09:49
В прошлом году железнодорожные перевозки белорусских грузов в направлении портов России выросли в 2,3 раза, сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович.
"В 2023 году мы значительно нарастили объем перевозок белорусских грузов железнодорожным... читать дальше
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30 января 2024 года 09:41
По итогам 4-го квартала чистая прибыль американского производителя бытовой техники - Whirlpool Corp. - составила $491 млн, или $8,9 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,61 млрд, или $29,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Как... читать дальше
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30 января 2024 года 09:33
Доллар США слабо меняется к большинству основных мировых валют утром во вторник в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке и выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Так, доллар стабилен к фунту, слабо дорожает к евро, умеренно снижается к иене.... читать дальше
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30 января 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 4600,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4416,4 млрд руб.
На... читать дальше
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30 января 2024 года 09:19
Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов, инвесторы оценивают статданные и ситуацию вокруг предстоящей ликвидации проблемного китайского девелопера China Evergrande.
Китайский индекс Shanghai... читать дальше
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30 января 2024 года 09:09
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-638 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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30 января 2024 года 09:05
Toyota Motor Corp. увеличила мировые продажи автомобилей в 2023 году на 7,2%, до 11,23 млн машин, что является новым рекордом для компании. Как говорится в пресс-релизе, показатель включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. Предыдущий рекорд был... читать дальше
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30 января 2024 года 08:57
Капиталовложения американского производителя электромобилей Tesla Inc. в 2024 году превысят $10 млрд и составят от $8 до $10 млрд в последующие два года, говорится в годовом отчете компании.
В 2023 году показатель вырос до $8,9 млрд против $7,16 млрд годом... читать дальше
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30 января 2024 года 08:49
Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года.
Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал... читать дальше
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30 января 2024 года 08:41
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее.
В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США... читать дальше
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30 января 2024 года 08:34
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум.
Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным,... читать дальше
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