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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 89,609 руб., евро - 96,9777 руб.
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30 января 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 января в размере 89,609 руб., евро - 96,9777 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 89,609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 96,9777 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,68 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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