Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4604 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,346 руб., максимальный - 12,5285 руб. Было заключено 14178 сделок. Объем торгов составил 34482,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,351 руб. за юань.

29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,66 коп. и составил 12,4604 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60078,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,765 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,32 коп. и составил 89,4946 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,24 руб. Было заключено 16912 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,24 руб. Было заключено 16912 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,06 коп. и составил 12,4426 руб. Минимальный курс юаня составил 12,344 руб., максимальный - 12,531 руб. Было заключено 67284 сделки. Объем торгов составил 138070,62... Минимальный курс юаня составил 12,344 руб., максимальный - 12,531 руб. Было заключено 67284 сделки. Объем торгов составил 138070,62...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,30 коп. и составил 96,919 руб. Минимальный курс евро составил 96,035 руб., максимальный - 97,8225 руб. Была заключена 9271 сделка. Объем торгов составил 25966,82 млн... Минимальный курс евро составил 96,035 руб., максимальный - 97,8225 руб. Была заключена 9271 сделка. Объем торгов составил 25966,82 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; несмотря на перешедшую в минус нефть. В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%,... В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%,... читать дальше

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Японская Toyota Motor приостанавливает поставки автомобилей с двигателями, прошедшими ненадлежащее тестирование, говорится в сообщении компании. Речь идет о машинах Toyota Land Cruiser Prado, Toyota HiAce / Toyota Grance / Mazda Bongo Brawny, Hino Dyna / Dutro, Toyota Hilux и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск опустилась на $1,27 (1,52%), до $82,28 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск опустилась на $1,27 (1,52%), до $82,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на... Фьючерсы на WTI на... читать дальше

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Amazon.com Inc. и iRobot Corp. приняли решение отказаться от ранее объявленной сделки, не найдя возможности добиться ее одобрения властями Евросоюза. Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд в августе 2022... читать дальше

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего государственного совета Союзного государства утвердили основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, передает госагентство... читать дальше

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Американские фондовые индексы незначительно повышаются на торгах. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку... Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку... читать дальше

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Добыча углеводородов бразильской государственной нефтегазовой Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) по итогам 2023 года составила 2,78 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,7% выше показателя 2022 года, сообщает компания. Добыча нефти составила 2,24 млн... Добыча нефти составила 2,24 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,96 коп. и составил 89,5919 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,185 руб. Было заключено 6080 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,185 руб. Было заключено 6080 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,66 коп. и составил 12,4604 руб. Минимальный курс юаня составил 12,346 руб., максимальный - 12,5285 руб. Было заключено 14178 сделок. Объем торгов составил 34482,1... Минимальный курс юаня составил 12,346 руб., максимальный - 12,5285 руб. Было заключено 14178 сделок. Объем торгов составил 34482,1...

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Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов и Национальная мясная ассоциация просят Минэкономразвития и Минсельхоз не включать АПК РФ в число отраслей, отчитывающихся о выбросах парниковых газов. Согласно их письму, с копией которого ознакомился... Согласно их письму, с копией которого ознакомился... читать дальше

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ЦБ РФ скорректировал значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в связи с изменением порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора. Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, согласно... Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, согласно... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5815,14 (-9,21) руб./грамм; на серебро - 66,02 (+0,19) руб./грамм; на платину - 2613,06 (+19,98) руб./грамм; на палладий - 2725,42 (-23,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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