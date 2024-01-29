Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 951,5 млрд руб.

29 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 января по данным на начало операционного дня снизилось до 951,5 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60078,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,765 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,32 коп. и составил 89,4946 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,24 руб. Было заключено 16912 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,24 руб. Было заключено 16912 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,06 коп. и составил 12,4426 руб. Минимальный курс юаня составил 12,344 руб., максимальный - 12,531 руб. Было заключено 67284 сделки. Объем торгов составил 138070,62... Минимальный курс юаня составил 12,344 руб., максимальный - 12,531 руб. Было заключено 67284 сделки. Объем торгов составил 138070,62...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,30 коп. и составил 96,919 руб. Минимальный курс евро составил 96,035 руб., максимальный - 97,8225 руб. Была заключена 9271 сделка. Объем торгов составил 25966,82 млн... Минимальный курс евро составил 96,035 руб., максимальный - 97,8225 руб. Была заключена 9271 сделка. Объем торгов составил 25966,82 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; несмотря на перешедшую в минус нефть. В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%,... В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%,... читать дальше

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Японская Toyota Motor приостанавливает поставки автомобилей с двигателями, прошедшими ненадлежащее тестирование, говорится в сообщении компании. Речь идет о машинах Toyota Land Cruiser Prado, Toyota HiAce / Toyota Grance / Mazda Bongo Brawny, Hino Dyna / Dutro, Toyota Hilux и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск опустилась на $1,27 (1,52%), до $82,28 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск опустилась на $1,27 (1,52%), до $82,28 за баррель. Фьючерсы на WTI на... Фьючерсы на WTI на... читать дальше

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Amazon.com Inc. и iRobot Corp. приняли решение отказаться от ранее объявленной сделки, не найдя возможности добиться ее одобрения властями Евросоюза. Amazon объявила о приобретении iRobot, выпускающей, в частности, роботы-пылесосы Roomba, за $1,7 млрд в августе 2022... читать дальше

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего государственного совета Союзного государства утвердили основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, передает госагентство... читать дальше

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Американские фондовые индексы незначительно повышаются на торгах. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о безработице в США за январь. Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку... Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку... читать дальше

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Добыча углеводородов бразильской государственной нефтегазовой Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) по итогам 2023 года составила 2,78 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 3,7% выше показателя 2022 года, сообщает компания. Добыча нефти составила 2,24 млн... Добыча нефти составила 2,24 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,96 коп. и составил 89,5919 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,185 руб. Было заключено 6080 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,185 руб. Было заключено 6080 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,66 коп. и составил 12,4604 руб. Минимальный курс юаня составил 12,346 руб., максимальный - 12,5285 руб. Было заключено 14178 сделок. Объем торгов составил 34482,1... Минимальный курс юаня составил 12,346 руб., максимальный - 12,5285 руб. Было заключено 14178 сделок. Объем торгов составил 34482,1...

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Национальный союз свиноводов, Национальный союз птицеводов и Национальная мясная ассоциация просят Минэкономразвития и Минсельхоз не включать АПК РФ в число отраслей, отчитывающихся о выбросах парниковых газов. Согласно их письму, с копией которого ознакомился... Согласно их письму, с копией которого ознакомился... читать дальше

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ЦБ РФ скорректировал значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в связи с изменением порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора. Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, согласно... Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, согласно... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5815,14 (-9,21) руб./грамм; на серебро - 66,02 (+0,19) руб./грамм; на платину - 2613,06 (+19,98) руб./грамм; на палладий - 2725,42 (-23,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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