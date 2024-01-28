ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 89,5159 руб., евро - 97,0945 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,80 коп.

28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,97 коп.

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Безработица в Японии в декабре 2023 года снизилась до 2,4% с 2,5% месяцем ранее, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Это минимальный уровень с января того же года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее. В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США... В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average обновил рекордный максимум. Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным,... Рынок позитивно отреагировал на опубликованный министерством финансов США план заимствований на первый квартал, оказавшийся менее масштабным,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 130,18 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 3,22 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,44 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Кредитные организации не несут ответственность за проведение операций по фальшивым документам, если подделку невозможно было выявить без специальных средств, решил Верховный суд (ВС) РФ. Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сформулировала такой вывод... Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сформулировала такой вывод... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,08 руб. (+10,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,9 коп. ниже уровня действующего официального курса. Через час... Через час... читать дальше

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Участники топливного рынка обращают внимание регулирующих ведомств на резкий рост использования недобросовестных практик (так называемых роботов) при покупках нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Это фактически закрывает... Это фактически закрывает... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно снизились в понедельник. Инвесторы ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, а также данных об изменении ВВП Германии, Франции и еврозоны в целом, которые будут... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 89,609 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 96,9777 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 96,9777 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Предварительная оценка ВВП Германии Предварительная оценка ВВП Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60078,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 306,765 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,32 коп. и составил 89,4946 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,24 руб. Было заключено 16912 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8275 руб., максимальный - 90,24 руб. Было заключено 16912 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,06 коп. и составил 12,4426 руб. Минимальный курс юаня составил 12,344 руб., максимальный - 12,531 руб. Было заключено 67284 сделки. Объем торгов составил 138070,62... Минимальный курс юаня составил 12,344 руб., максимальный - 12,531 руб. Было заключено 67284 сделки. Объем торгов составил 138070,62...

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