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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 89,5159 руб., евро - 97,0945 руб.
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28 января 2024 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 89,5159 руб., евро - 97,0945 руб.
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28 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,80 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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