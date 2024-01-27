ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 89,5159 руб., евро - 97,0945 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,80 коп.

27 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,97 коп.

.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о покупке 51 электробуса на денежные средства, вырученные от продажи "зеленых" облигаций. "На средства, вырученные от продажи зелёных облигаций для населения, приобрели 51 электробус. В прошлом году впервые были выпущены зелёные облигации для... читать дальше

.

Строители приступили к устройству фасадов корпуса для проживания преподавателей технолицея им. В.И. Долгих в селе Павловская слобода городского округа Истра, в ближайшее время планируют начать возведение корпусов для учащихся, сообщили в пресс-службе министерства стройкомплекса... читать дальше

.

Москва перевела на льготную ставку аренды еще одну гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В середине 2023 года город на 20 лет заключил... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дополнительные средства для продолжения работы зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде будут выделены. "Знаю, что на 2025-2027 годы требуется несколько миллиардов на продолжение этой работы, решение правительством пока... "Знаю, что на 2025-2027 годы требуется несколько миллиардов на продолжение этой работы, решение правительством пока... читать дальше

.

Производители крупной бытовой техники из КНР, Турции и Белоруссии в 2023 году стали лидерами российского рынка, заняв долю более 40%. Речь, в частности, идет о холодильниках и стиральных машинах крупнейших изготовителей из этих стран. Это следует из материалов компании -... читать дальше

.

В России вводится система категорирования отечественных научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты кандидатских и докторских диссертаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте... читать дальше

.

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году осуществить физпуск АЭС "Руппур" в Бангладеш и третьего энергоблока АЭС "Куданкулам" в Индии, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) глава компании Алексей Лихачев. "В этом году за рубежом у нас два физпуска... читать дальше

.

Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") ввезла в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук. Как сообщили "Интерфаксу" в компании, груз поступил в порт Новороссийска. "Это первая партия, которая прибыла морем. В субботу яйца были выгружены и прошли таможенную... читать дальше

.

Одним из основных вызовов для нефтегазовой отрасли РФ является рост конкуренции на мировых рынках, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе форума "Россия". "С точки зрения внешних вызовов мы видим рост конкуренции как один из основных. Мы видим большие... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с...

.

Экспорт электроэнергии из РФ в 2023 г. составил 10,7 млрд кВт.ч против 13,6 млрд кВт.ч годом ранее, сообщила журналистам представитель ПАО "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ. Панина напомнила, что до мая 2022 г. включительно компания продолжала... читать дальше

.

Планов по созданию единого государственного нефтесервисного оператора в РФ нет, но есть идеи по объединению ряда сервисных активов, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе форума "Россия". "Планов создавать государственного нефтесервисного оператора нет", -... читать дальше

.

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас рынок сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, поэтому ситуация контролируемая", - сказал он. По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные... По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные...

.

Добыча нефти в России в 2023 году составила 531 млн тонн (в 2022 году - 513 млн тонн), в том числе на новых месторождениях - 103 млн тонн (77 млн тонн), говорится в слайдах министерства энергетики, представленных на ВДНХ. Экспорт нефти в страны АТР составил 193 млн... Экспорт нефти в страны АТР составил 193 млн... читать дальше

.

РФ в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках форума "Россия". Эти данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного... Эти данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного... читать дальше

.

Объём инвестиций ПАО "Россети" в прошлом году превысил 528 млрд руб. "Объем инвестиций в модернизацию и строительство энергообъектов растет. В прошлом году у нас была рекордная инвестпрограмма - более 528 млрд рублей. В этом году, скорее всего, превысим достигнутый уровень", -... читать дальше

.