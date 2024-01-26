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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4432 руб.
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26 января 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4432 руб.

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26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,93 коп. и составил 12,4432 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,4935 руб. Было заключено 71569 сделок. Объем торгов составил 157958,82 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,487 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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