Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4432 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,4935 руб. Было заключено 71569 сделок. Объем торгов составил 157958,82 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,487 руб. за юань.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,93 коп. и составил 12,4432 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59771,746 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,643 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 80,63 коп. и составил 89,5478 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,89 руб., максимальный - 89,82 руб. Было заключено 22216 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,89 руб., максимальный - 89,82 руб. Было заключено 22216 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,11 коп. и составил 97,162 руб. Минимальный курс евро составил 96,44 руб., максимальный - 97,6225 руб. Было заключено 13138 сделок. Объем торгов составил 31250,32 млн... Минимальный курс евро составил 96,44 руб., максимальный - 97,6225 руб. Было заключено 13138 сделок. Объем торгов составил 31250,32 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,93 коп. и составил 12,4432 руб. Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,4935 руб. Было заключено 71569 сделок. Объем торгов составил 157958,82... Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,4935 руб. Было заключено 71569 сделок. Объем торгов составил 157958,82...

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Рынок акций РФ завершил ростом по индексу МосБиржи и снижением индекса РТС на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, Австралия не работает, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Цены на нефть улучшили динамику вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке. "В целом мы по-прежнему ожидаем структурного снижения нефтяных котировок, но с тактической точки зрения придерживаемся нейтральной или даже немного... "В целом мы по-прежнему ожидаем структурного снижения нефтяных котировок, но с тактической точки зрения придерживаемся нейтральной или даже немного... читать дальше

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Американский банк JPMorgan Chase & Co объявил о реорганизации бизнеса и изменениях в высшем руководстве. Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, соруководитель направления банковского обслуживания потребителей и сообществ (Consumer and Community Banking,... Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, соруководитель направления банковского обслуживания потребителей и сообществ (Consumer and Community Banking,... читать дальше

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Правительство РФ утвердило обновленные правила оказания услуг телефонной связи, они начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обновленные правила содержат пункт, касающийся юридических лиц,... Обновленные правила содержат пункт, касающийся юридических лиц,... читать дальше

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Фондовые индексы США движутся слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, участники рынка оценивают макроэкономические данные по американской экономике и отчетность крупных компаний. Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим... Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в декабре 2023 года составил 17 млн 219,9 тыс. кв. м, что на 82,2% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года, говорится в материалах Федеральной службы госстатистики (Росстата) В целом за 2023 год жилищное строительство... В целом за 2023 год жилищное строительство... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,47 коп. и составил 12,4138 руб. Минимальный курс юаня составил 12,358 руб., максимальный - 12,4805 руб. Было заключено 11669 сделок. Объем торгов составил 31535,57... Минимальный курс юаня составил 12,358 руб., максимальный - 12,4805 руб. Было заключено 11669 сделок. Объем торгов составил 31535,57...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 75,65 коп. и составил 89,4023 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,8525 руб., максимальный - 89,775 руб. Было заключено 9226 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,8525 руб., максимальный - 89,775 руб. Было заключено 9226 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил квоты на беспошлинный ввоз томатов в РФ в объеме не более 100 тыс. тонн, что меньше того объема, о котором изначально запрашивала Россия - 130 тыс. тонн. Как сообщил торговый блок ЕЭК, льгота будет предоставляться до конца... читать дальше

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Проект Северного Морского пути (СМП) показывает хорошую динамику, в прошлом году был поставлен рекорд перевозок по нему в более чем 36 млн тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... "У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... читать дальше

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Доходы населения США в декабре 2023 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29.01 по 04.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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