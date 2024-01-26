ЦБ РФ установил курс евро с 27 января в размере 97,0945 руб.

26 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,80 коп.

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Проект Северного Морского пути (СМП) показывает хорошую динамику, в прошлом году был поставлен рекорд перевозок по нему в более чем 36 млн тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... "У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним... читать дальше

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Доходы населения США в декабре 2023 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29.01 по 04.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград". "Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", - обратился к президенту РФ председатель совета директоров... "Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", - обратился к президенту РФ председатель совета директоров... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в 2023 году произвели 38,1 млрд штук яиц, что на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В декабре производство снизилось на 0,5% г/г, до 3,212 млрд штук. Запасы яиц на конец декабря составляли 312,9 млн... Запасы яиц на конец декабря составляли 312,9 млн... читать дальше

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6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-635 на 116 млрд 565,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средние ставки по 30-летней ипотеке в Соединенных Штатах опустятся ниже 6% к концу текущего года, говорится в прогнозе ипотечного агентства Fannie Mae. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,69% годовых по сравнению с 6,6% неделю назад,... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,69% годовых по сравнению с 6,6% неделю назад,... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5824,35 (+53,37) руб./грамм; на серебро - 65,83 (+0,93) руб./грамм; на платину - 2593,08 (-3,6) руб./грамм; на палладий - 2748,49 (-19,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. увеличил выручку на 7% в четвертом квартале 2023 года, при этом показатель превысил ожидания экспертов, как и скорректированная прибыль. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 171 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются погашения по 57 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 97,0945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 89,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сельхозорганизации РФ в 2023 году произвели 13,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 3,1% больше, чем в 2022 году (12,9 млн тонн), сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат) Наибольшие темпы роста продемонстрировали производители свинины и... Наибольшие темпы роста продемонстрировали производители свинины и... читать дальше

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