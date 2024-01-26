ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 88,6562 руб., курс евро - 96,6365 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 96,6365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,08 коп.

26 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп.

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Экспорт электроэнергии из РФ в 2023 г. составил 10,7 млрд кВт.ч против 13,6 млрд кВт.ч годом ранее, сообщила журналистам представитель ПАО "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ. Панина напомнила, что до мая 2022 г. включительно компания продолжала... читать дальше

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Планов по созданию единого государственного нефтесервисного оператора в РФ нет, но есть идеи по объединению ряда сервисных активов, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе форума "Россия". "Планов создавать государственного нефтесервисного оператора нет", -... читать дальше

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Нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас рынок сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, поэтому ситуация контролируемая", - сказал он. По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные... По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные...

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Добыча нефти в России в 2023 году составила 531 млн тонн (в 2022 году - 513 млн тонн), в том числе на новых месторождениях - 103 млн тонн (77 млн тонн), говорится в слайдах министерства энергетики, представленных на ВДНХ. Экспорт нефти в страны АТР составил 193 млн... Экспорт нефти в страны АТР составил 193 млн... читать дальше

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РФ в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа, говорится в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках форума "Россия". Эти данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного... Эти данные включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного... читать дальше

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Объём инвестиций ПАО "Россети" в прошлом году превысил 528 млрд руб. "Объем инвестиций в модернизацию и строительство энергообъектов растет. В прошлом году у нас была рекордная инвестпрограмма - более 528 млрд рублей. В этом году, скорее всего, превысим достигнутый уровень", -... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разрешает экономически значимым организациями (ЭЗО) и перешедшим на прямое владение акциями и долями в них лицам не раскрывать данные о деятельности. Документ от 26 января 2024 года N73 "О временном порядке раскрытия и... Документ от 26 января 2024 года N73 "О временном порядке раскрытия и... читать дальше

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Многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть будет расти. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Есть разные прогнозы. Какие-то аналитики говорят о... "Есть разные прогнозы. Какие-то аналитики говорят о... читать дальше

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"Газпром нефть" в 2023 году увеличила добычу углеводородов, в 2024 году тоже будет рост, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "В прошлом году мы увеличили объемы добычи (углеводородов). В этом году также планируем увеличить добычу. Что касается нефти, то,... "В прошлом году мы увеличили объемы добычи (углеводородов). В этом году также планируем увеличить добычу. Что касается нефти, то,... читать дальше

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Добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году пока прогнозируется на уровне прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Недавно вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что добыча нефти в РФ в 2023 году упала менее чем на 1% - до... Недавно вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что добыча нефти в РФ в 2023 году упала менее чем на 1% - до... читать дальше

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"Роснефть" в 2023 году добыла 106 млрд кубометров газа. "Мы достигли максимального исторического рекорда, 106 млрд кубометров газа мы добыли, и доля рынка наша составила 14%", - сообщил первый вице-президент "Роснефти" Сергей Менжинский на Дне энергетики в рамках международной... читать дальше

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Минэнерго РФ будет предлагать продлить программу модернизации тепловых мощностей, сообщил сегодня министр энергетики Николай Шульгинов. Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 г. По ее условиям в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40... Программа модернизации тепловых мощностей была утверждена в 2019 г. По ее условиям в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40... читать дальше

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ПАО "Интер РАО" завершило модернизацию трёх энергоблоков (в Костромской области, Пермском крае и Бурятии) суммарной мощностью 1390 МВт, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии завершения проекта. Речь идет о энергоблоке №1 Пермской ГРЭС (мощность увеличена с 820... Речь идет о энергоблоке №1 Пермской ГРЭС (мощность увеличена с 820... читать дальше

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Потребление электроэнергии в России с начала года пока растёт на 4,9% с учётом холодного января, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. "Надо сказать, что холодно было в этом году. Поэтому потребление относительно прошлого года сейчас идёт плюс 4,9%", -... читать дальше

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Потребление природного газа в Китае в 2023 году увеличилось на 7,6% относительно 2022 года и достигло 394,53 млрд кубометров, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC). В том числе в декабре спрос на энергоресурс вырос на 9,5% и составил 37,65... В том числе в декабре спрос на энергоресурс вырос на 9,5% и составил 37,65... читать дальше

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Решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, будет найдено, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении (транзита), поэтому,... "Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении (транзита), поэтому,... читать дальше

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