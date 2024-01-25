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25 января 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 января
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25 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5770,98 (+29,12) руб./грамм; на серебро - 64,9 (+1,72) руб./грамм; на платину - 2596,68 (+25,13) руб./грамм; на палладий - 2767,7 (+105,32) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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25 января 2024 года 20:20
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.25 января 2024 года 18:59
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.25 января 2024 года 18:09
Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает преждевременным обсуждение смягчения денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора. "У нас есть консенсус, что говорить о снижении ставок... читать дальше
.25 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,89 коп. и составил 12,3291 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2985 руб., максимальный - 12,4055 руб. Было заключено 14944 сделки. Объем торгов составил 41351,62...
.25 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 37,53 коп. и составил 88,6458 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,34 руб., максимальный - 89,2075 руб. Было заключено 5739 сделок. Объем торгов... читать дальше
.25 января 2024 года 17:57
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.25 января 2024 года 17:27
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