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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 88,6562 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
Платформенная занятость набирает обороты
В 2023 г. в России почти в 2 раза (с 45% до 79%) выросла доля платформенных занятых, для которых эта деятельность стала единственным источником заработка, говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) "Социальные гарантии для...
 
Налог на сверхприбыль должны заплатить даже компании-банкроты
До 28 января бизнес должен заплатить налог на сверхприбыль. Сбор распространяется в том числе и на компании, которые подпали под его условия, но были признаны банкротами. Об этом говорится в разъясняющем письме Минфина, завизированном замдиректора...
 
Sms-бомберы атакуют банки
Sms-бомберы во втором полугодии 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом, рассказал "Ведомостям" коммерческий директор разработчика решений в области информационной безопасности Servicepipe Данила Чежин. Такие злоумышленники...
 
25 января 2024 года 16:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 88,6562 руб.

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25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
25 января 2024 года 16:34
ЕЦБ сохранил ключевые ставки неизменными
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным...    читать дальше
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25 января 2024 года 16:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 88,6562 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп.

Это автоматическое сообщение.
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25 января 2024 года 16:29
ЦБ РФ установил курс евро с 26 января в размере 96,6365 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 96,6365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,08 коп.

Это автоматическое сообщение.
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25 января 2024 года 16:23
Мировое производство стали в 2023 году сократилось на 0,1%
Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2023 года сократилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 135,7 млн тонн, сообщила организация.

В 2023 году выпуск...    читать дальше
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25 января 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 25 января снижается
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,7 пункта (0,085%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3159,71 пункта. Максимальное...    читать дальше
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25 января 2024 года 16:05
Международные резервы РФ за неделю сократились на $5,9 млрд
Международные резервы России на 19 января составили $586,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 января международные резервы равнялись $592,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,9 млрд, или на 1%. как говорится в сообщении ЦБ, резервы снизились...    читать дальше
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25 января 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 88,63/91,91 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,63/91,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
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25 января 2024 года 15:53
ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%
Правление Центрального банка Узбекистана на состоявшемся в четверг заседании приняло решение о сохранении основной ставки без изменений на уровне 14%, сообщила пресс-служба ЦБ.

"Уровень основной ставки оставлен без изменений, учитывая ожидания, складывающиеся под...    читать дальше
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25 января 2024 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 88,6562 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 33,55 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 88,6562 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
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25 января 2024 года 15:37
В 2023 год рост пассажиропотока аэропорта Уфы составил 17%
АО "Международный аэропорт "Уфа" в 2023 году обслужило 4,795 млн пассажиров, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба предприятия.

"Самым загруженным месяцем года оказался июль, авиакомпании из Уфы и обратно перевезли 526,845 тыс. человек, что на 15%...    читать дальше
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25 января 2024 года 15:30
В пятницу, 26 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 7,42 млрд руб.
В пятницу, 26 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 7,42 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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25 января 2024 года 15:30
В пятницу, 26 января, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 36,48 млрд руб.
В пятницу, 26 января, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 36,48 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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25 января 2024 года 15:24
Экспорт химической продукции из РФ в 2023 году сократился на 3%
Экспорт химической продукции из РФ по итогам 2023 года в количественном выражении сократился примерно на 3%, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин в кулуарах выставки-форума "Россия".

"С учётом тех санкционных ограничений, которые на нас...    читать дальше
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25 января 2024 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,5743 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50,38 коп. и составил 96,5743 руб.

Минимальный курс евро составил 96,1775 руб., максимальный - 96,775 руб. Было заключено 7039 сделок. Объем торгов составил 19363,73...
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25 января 2024 года 15:06
Чистый убыток Xerox в 4-м квартале составил $58 млн против прибыли годом ранее
Американская Xerox Holdings получила чистый убыток в четвертом квартале 2023 года, а падение выручки компании оказалось хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $58 млн, или $0,50 на акцию, по сравнению с...    читать дальше
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25 января 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 25 января снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,36 пункта (0,264%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3154,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3166,9...    читать дальше
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