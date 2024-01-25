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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 88,6562 руб.
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25 января 2024 года 16:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 88,6562 руб.
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25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 88,6562 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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