.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 974,7 млрд руб.
.
25 января 2024 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 974,7 млрд руб.
|0
25 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня снизилось до 974,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1269,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 января 2024 года 10:44
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в четвертом квартале 2023 года сократил выручку и завершил период с убытком. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил 33 млн евро по сравнению с прибылью в 3,152... читать дальше
.25 января 2024 года 10:35
Рыбаки РФ к середине января выловили 187,7 тыс. тонн рыбы, что на 13,9% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов увеличился на 19,2%, до 169,3 тыс. тонн. В том числе добыто 115,1 тыс. тонн... читать дальше
.25 января 2024 года 10:27
Онлайн-платформа Lamoda планирует в 2024 году открыть офлайн-магазины Lamoda Sport более чем в 20 российских городах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. На текущей неделе Lamoda открыла магазин в Краснодаре - первый на юге РФ. В планах компании в текущем... читать дальше
.25 января 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,84 пункта (0,248%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3154,57 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,3 пункта (0,205%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.25 января 2024 года 10:19
Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 2,2% - до 48,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2023 года составляла 38 млрд рублей. Таким образом, в IV... читать дальше
.25 января 2024 года 10:12
Американский производитель электромобилей Tesla в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль более чем вдвое до $7,93 млрд, или $2,27 в расчете на акцию, по сравнению с $3,69 млрд, или $1,07 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,71 на... читать дальше
.25 января 2024 года 10:09
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 января по данным на начало операционного дня снизилось до 974,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.25 января 2024 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре вслед за нефтью и на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры. Европейские индексы выросли вчера на отчетах компаний. Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Dow Jones... читать дальше
.25 января 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 89,34/92,17 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,34/92,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...
.25 января 2024 года 09:56
Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о росте прибыли и выручки по итогам четвертого квартала 2023 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре выросла на 11,5% и составила $3,3 млрд, или $3,55 в расчете на... читать дальше
.25 января 2024 года 09:48
Обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, как ожидается, будет введена в РФ с 1 октября 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и размещен на... читать дальше
.25 января 2024 года 09:41
Япония в 2023 году импортировала 147,6 млн тонн нефти, что на 7,8% меньше, чем в 2022 году, сообщило министерство финансов страны. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в страну в прошлом году составил 385,8 тыс. тонн в сутки против 435,4 тыс. тонн в 2022-м, с... читать дальше
.25 января 2024 года 09:34
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно поднимается к большинству основных мировых валют в ожидании американских статданных и итогов первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рассчитываемый ICE индекс DXY, демонстрирующий динамику... читать дальше
.25 января 2024 года 09:29
Федеральная антимонопольная служба запросит у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) данные о разнице динамики цен бензина и дизтоплива в опте и мелкооптовом сегменте, говорится в сообщении пресс-службы ФАС. "На Биржевом комитете ФАС приняла решение... читать дальше
.25 января 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4865,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2739,62 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 4865,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4608,5 млрд руб. На... читать дальше
.25 января 2024 года 09:22
Рыночная стоимость Microsoft Corp. в ходе торгов в среду впервые превысила $3 трлн, по данным Dow Jones Market Data. Стоимость Microsoft составит $3 трлн, если цена акций компании будет выше $403,65. Котировки на 19:23 мск поднимаются на 1,1% и составляют $403,28, ранее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.