ЦБ РФ установил курс евро с 25 января в размере 96,1657 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 января, составляет 96,1657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,91 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 36,46 коп. и составил 96,2324 руб. Минимальный курс евро составил 95,7875 руб., максимальный - 96,7575 руб. Было заключено 9689 сделок. Объем торгов составил 26385,08... Минимальный курс евро составил 95,7875 руб., максимальный - 96,7575 руб. Было заключено 9689 сделок. Объем торгов составил 26385,08...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,63 коп. и составил 88,3207 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,09 руб., максимальный - 88,765 руб. Было заключено 17913 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,09 руб., максимальный - 88,765 руб. Было заключено 17913 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,95 коп. и составил 12,2957 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2435 руб., максимальный - 12,349 руб. Было заключено 92888 сделок. Объем торгов составил 166033,45... Минимальный курс юаня составил 12,2435 руб., максимальный - 12,349 руб. Было заключено 92888 сделок. Объем торгов составил 166033,45...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 15 по 22 января 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущий период цены также не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 января повысилась на 1 коп. и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 января повысилась на 1 коп. и... читать дальше

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В декабре 2023 г. по сравнению с ноябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 96,9%, по сравнению с декабрем 2022 г. - 119,2% (в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем - 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 г. - 96,7%). В... В... читать дальше

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За период с 16 по 22 января 2024 года потребительские цены повысились на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 10 по 15 января 2024 года инфляция составила 0,13%. С начала января цены выросли на 0,46%. С начала января цены выросли на 0,46%. В январе 2023 года цены... В январе 2023 года цены... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил среду снижением индексов на фоне растущей нефти (Brent закрепилась на отметке в $80 за баррель), а также на позитивных сигналах с внешних фондовых площадок. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за день... читать дальше

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Общий объем контейнерного рынка РФ по итогам 2023 года составил почти 6,5 млн TEU, рынок восстановился до значений 2021 года, говорится в презентации президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева, представленной в ходе Дня Дальнего Востока и Арктики на международной... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9233 тыс. баррелей - до 420,678 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4912 тыс. баррелей и составили 252,977 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в среду с позитивной динамикой, в том числе благодаря хорошей отчетности Netflix Inc. Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК поднялся на 0,1% и составлял 37940,76 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК поднялся на 0,1% и составлял 37940,76 пункта. Значение Standard & Poor's 500... Значение Standard & Poor's 500... читать дальше

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Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail. Как говорится в сообщении Casino, сделка включает в... Как говорится в сообщении Casino, сделка включает в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,73 коп. и составил 12,2802 руб. Минимальный курс юаня составил 12,24 руб., максимальный - 12,341 руб. Было заключено 19440 сделок. Объем торгов составил 45802,68 млн... Минимальный курс юаня составил 12,24 руб., максимальный - 12,341 руб. Было заключено 19440 сделок. Объем торгов составил 45802,68 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,35 коп. и составил 88,2705 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,0625 руб., максимальный - 88,745 руб. Было заключено 5942 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,0625 руб., максимальный - 88,745 руб. Было заключено 5942 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по развитию СПГ-отрасли поручил совершенствовать нормативно-правовую базу в отрасли, сообщает пресс-служба правительства. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, нефтегазовых компаний,... В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, нефтегазовых компаний,... читать дальше

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Американская компания Freeport-McMoRan Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 46% до $388 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с $697 млн, или 48 центами на акцию, за аналогичный... читать дальше

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