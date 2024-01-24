ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 января в размере 87,9199 руб., евро - 95,8266 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 95,8266 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,88 коп.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 87,9199 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,25 коп.

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В каталоге товаров портала поставщиков доступно 2,6 млн наименований в 16 тыс. категорий, в 2024 году в каталоге появятся новые функции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Каталогу товаров портала поставщиков уже пять лет. (...) Ежедневно в каталог добавляется до 3-х... "Каталогу товаров портала поставщиков уже пять лет. (...) Ежедневно в каталог добавляется до 3-х... читать дальше

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В прошлом году новые китайские автомобили подорожали в РФ в среднем до 3,3 млн рублей, цены на них росли медленнее, чем на другие новые машины, сообщила пресс-служба автопортала "Дром". "Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 млн рублей в 2023... "Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 млн рублей в 2023... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 января составили по Российской Федерации 4447,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4243,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На данный момент базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.... читать дальше

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Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов, инвесторы оценивают меры поддержки фондового рынка Китая, а также статданные по Японии и Австралии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 мск... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 мск... читать дальше

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4 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-634 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Цены на нефть слабо снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой... Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 128,57 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $399,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $11,79 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 67,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. Снизился Dow Jones. В четверг Минторг США обнародует предварительные... В четверг Минторг США обнародует предварительные... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,71 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 79,26 коп. выше уровня действующего официального... читать дальше

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Потребление базовых полимеров в России в 2023 году выросло на 10% - до 4,34 млн т, что является рекордным показателем для отрасли (ранее средний темп роста составлял 3-5%), говорится в презентации члена правления "СИБУРа" Александра Петрова, представленной на... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник в минусе. Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Рынок уверен, что регулятор не станет менять ключевые процентные ставки на этом заседании. На... Трейдеры ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Рынок уверен, что регулятор не станет менять ключевые процентные ставки на этом заседании. На... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 87,9199 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,25 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 95,8266 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 января, составляет 95,8266 руб. По сравнению с...

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