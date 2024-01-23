Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4548,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2940,71 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 января составили по Российской Федерации 4548,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4335,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4556,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4314,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 января составили 2940,71 млрд руб. против 2941,97329 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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