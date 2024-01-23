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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 января в размере 87,9724 руб., евро - 95,8854 руб.
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23 января 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 января в размере 87,9724 руб., евро - 95,8854 руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 87,9724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,72 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 95,8854 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,81 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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