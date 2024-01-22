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22 января 2024 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 января
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22 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5737,5 (+3,46) руб./грамм; на серебро - 64,49 (+0,11) руб./грамм; на платину - 2568,17 (+21,86) руб./грамм; на палладий - 2664,33 (-4,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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