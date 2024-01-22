Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 936,8 млрд руб.

22 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 января по данным на начало операционного дня снизилось до 936,8 млрд руб.

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Россия в 2023 году произвела 848,6 тыс. тонн пищевой соли, что на 10,5% больше, чем в 2022 году (768 тыс. тонн), сообщает ассоциация "Руспродсоюз". По ее данным, это позволяет не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт в Китай,... По ее данным, это позволяет не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт в Китай,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,76 пункта (0,182%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3172,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3174,1 (+0,24%) пункта, минимальное - 3157,73 (-0,27%)... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 15 января по 22 января) - 88,506 руб. за доллар, минимальное значение - 87,492 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,91 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,35/99,63 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,4/91,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 35 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,51/91,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...

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Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит по итогам предыдущих торгов, завершенных S&P 500 на рекордной отметке. Trading Economics отмечает энтузиазм инвесторов в отношении технологического сектора в преддверии... Trading Economics отмечает энтузиазм инвесторов в отношении технологического сектора в преддверии... читать дальше

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Саудовская нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC, подконтрольна Saudi Aramco) сообщила о принятии окончательного инвестиционного решения по проекту строительства нефтехимического комплекса в китайской провинции Фуцзянь. Предприятие будет... Предприятие будет... читать дальше

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В прошлом году прибыль крупнейших хедж-фондов мира достигла рекорда, в том числе благодаря росту котировок акций, пишет Financial Times. Прибыль 20-ти ведущих фондов составила в 20123 году $67 млрд по сравнению с предыдущим максимумом в $65 млрд, зафиксированным по... Прибыль 20-ти ведущих фондов составила в 20123 году $67 млрд по сравнению с предыдущим максимумом в $65 млрд, зафиксированным по... читать дальше

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Министр труда РФ Антон Котяков сообщил о двукратном увеличении числа многодетных семей за последние 8-10 лет. "Мы видим, что сегодня в обществе формируется культура многодетных семей. Мы видим, что в последние годы количество многодетных семей серьезно возрастает.... "Мы видим, что сегодня в обществе формируется культура многодетных семей. Мы видим, что в последние годы количество многодетных семей серьезно возрастает.... читать дальше

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Американская Ford Motor сокращает производство самых популярных в стране электропикапов F-150 Lightning для достижения оптимального баланса между объемами выпуска, ростом продаж и рентабельностью, говорится в сообщении компании. По оценкам Barron's, выпуск F-150 Lightning... читать дальше

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Каждый четвёртый (24%) россиянин заявил о наличии источников пассивного дохода. Такие данные были получены в ходе исследования СберСтрахования жизни и сервиса по поиску работы и подбору персонала Работа.ру. По данным опроса: По данным опроса: - у 16% респондентов есть банковский... - у 16% респондентов есть банковский... читать дальше

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РФ в 2023 году экспортировала 3,8 тыс. тонн меда, что на 28% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Крупнейшим покупателем, как и в 2022 году, вновь стал Китай, на который пришлось 22% экспортных продаж. На втором месте - Сербия, на... Крупнейшим покупателем, как и в 2022 году, вновь стал Китай, на который пришлось 22% экспортных продаж. На втором месте - Сербия, на... читать дальше

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2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-631 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9566% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89%... читать дальше

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Правительство РФ актуализировало программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, сообщил премьер Михаил Мишустин. "По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу содействия занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие... "По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу содействия занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие... читать дальше

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Длительное падение цен на никель является негативным фактором для производителей во всем мире и повышает вероятность масштабного закрытия рудников, что усилит доминирование Индонезии в мировом предложении, пишет Bloomberg. Стоимость металла, используемого в производстве... Стоимость металла, используемого в производстве... читать дальше

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