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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 января в размере 88,5896 руб., евро - 96,3835 руб.
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20 января 2024 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 января в размере 88,5896 руб., евро - 96,3835 руб.
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20 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 88,5896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 96,3835 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,47 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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