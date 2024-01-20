ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 января в размере 88,5896 руб., евро - 96,3835 руб.

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Число туристических поездок россиян по своей стране в 2023 году составило 86 млн, рост по сравнению с 2022 годом - 20%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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Цифровизация строительной отрасли позволила ввести в прошедшем году в столице рекордного числа квадратных метров жилья - свыше 7,3 млн, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

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Российские банки с 21 января будут рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по новым правилам, согласно вступающим в силу поправкам в закон о потребительском кредите.

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Правительство РФ внесло в Госдуму на денонсацию соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в советское время. Соответствующий проект закона (533842-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности платы парламента РФ.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 96,3835 руб. По сравнению с...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 января, составляет 88,5896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,14 коп.

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В течение года на территории столицы будет построено около 100 км дорог и более 30 транспортных сооружений, сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в декабре 2023 года вырос на 7,8% в сравнении с тем же месяцем 2022 года, до 7,8 млн человек, следует из статистики Росавиации.

На внутренних линиях перевезено 5,94 млн человек (+5%), на международных - 1,84 млн (+18%).