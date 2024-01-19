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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 января 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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19 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.01 по 28.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
22.01.2024 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США декабрь 2023
23.01.2024 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне январь 2024
24.01.2024 18:00 Процентная ставка Банка Канады январь 2024
24.01.2024 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 06 по 12 января
25.01.2024 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK январь 2024
25.01.2024 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo январь 2024
25.01.2024 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 07 по 13 января
25.01.2024 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 31 декабря по 06 января
25.01.2024 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США декабрь 2023
26.01.2024 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне декабрь 2023
26.01.2024 16:30 Изменение расходов и доходов населения США декабрь 2023
26.01.2024 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США декабрь 2023
26.01.2024 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США декабрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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