Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,3066 руб.

Минимальный курс евро составил 95,9525 руб., максимальный - 97,4625 руб. Было заключено 4567 сделок. Объем торгов составил 14586,41 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 95,98 руб. за евро.

19 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,34 коп. и составил 96,3066 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59673,370 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 408,909 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,47 коп. и составил 88,5678 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,2 руб., максимальный - 89,4725 руб. Было заключено 14787 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,2 руб., максимальный - 89,4725 руб. Было заключено 14787 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,33 коп. и составил 96,3634 руб. Минимальный курс евро составил 96,04 руб., максимальный - 97,4325 руб. Было заключено 8080 сделок. Объем торгов составил 31718,01 млн... Минимальный курс евро составил 96,04 руб., максимальный - 97,4325 руб. Было заключено 8080 сделок. Объем торгов составил 31718,01 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,08 коп. и составил 12,2644 руб. Минимальный курс юаня составил 12,215 руб., максимальный - 12,335 руб. Было заключено 55082 сделки. Объем торгов составил 119795,99... Минимальный курс юаня составил 12,215 руб., максимальный - 12,335 руб. Было заключено 55082 сделки. Объем торгов составил 119795,99...

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Банк России планирует выделить в отдельную категорию высокорискованных заемщиков, которые смогут получить кредит в банке по высокой ставке, но не настолько высокой, как в МФО, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. "Чтобы не создавать для заемщиков с... "Чтобы не создавать для заемщиков с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индексов на фоне приостановивших подъем нефти (Brent торгуется в районе $79,5 за баррель) и фондовых площадок в Европе. Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС прибавил 0,5%. Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже... читать дальше

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Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) в пятницу совершил успешную посадку на естественный спутник Земли, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). "SLIM совершил посадку, он находится на поверхности Луны", -... "SLIM совершил посадку, он находится на поверхности Луны", -... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США может начать снижение процентных ставок в этом году при сохранении "удивительного прогресса" в ситуации с инфляцией, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. Замедление инфляции... Замедление инфляции... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре сократились на 1% относительно предыдущего месяца и составили 3,78 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с августа 2010... Это минимальный показатель с августа 2010... читать дальше

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Комплекс мероприятий по замораживанию активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности, планируется провести в РФ с декабря 2024 по декабрь 2025 года. Соответствующий пункт содержится в плане мероприятий по реализации Концепции миграционной... Соответствующий пункт содержится в плане мероприятий по реализации Концепции миграционной... читать дальше

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Энергосистема Москвы и области и объединенная энергосистема Центра вновь обновили исторические максимумы потребления мощности, сообщил филиал "Системного оператора" - ОДУ Центра. Как отмечается в сообщении, в четверг, 18 января, в ОЭС Центра потребление достигло... Как отмечается в сообщении, в четверг, 18 января, в ОЭС Центра потребление достигло... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до максимальных с июля 2021 года 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который... Консенсус-прогноз аналитиков, который... читать дальше

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Типовой адаптационный курс для иностранцев, въезжающих в РФ без виз в целях осуществления трудовой деятельности, планируется сформировать к сентябрю 2024 года. Разработкой, апробацией и совершенствованием материалов этого курса займутся Федеральное агентство по делам... Разработкой, апробацией и совершенствованием материалов этого курса займутся Федеральное агентство по делам... читать дальше

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Цифровой профиль иностранного гражданина, въезжающего в Россию, должен быть создан к 10 декабря 2024 года. К этому же сроку должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в РФ через московские... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с позитивной динамикой,. Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск поднялся на 0,1% и составлял 37497,48 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск поднялся на 0,1% и составлял 37497,48 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,2% - до 4789,99... Значение Standard & Poor's 500 к этому времени выросло на 0,2% - до 4789,99... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,74 коп. и составил 88,4966 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,09 руб., максимальный - 89,2225 руб. Было заключено 5910 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,09 руб., максимальный - 89,2225 руб. Было заключено 5910 сделок. Объем торгов... читать дальше

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