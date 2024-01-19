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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 955,6 млрд руб.
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19 января 2024 года 10:31
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 955,6 млрд руб.
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19 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 января по данным на начало операционного дня выросло до 955,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 952,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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