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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
Дилеры предлагают создать госкорпорацию для развития автопрома
Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности "Росавто". Об этом на пресс-конференции 18 января рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин. Эта инициатива будет оформлена в...
 
Граждане смогут проверять украшения на подделку в магазинах
Власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Ювелирным магазинам придется устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства, пишут "Известия" со ссылкой на проект....
 
Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota
Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах. Источники "Коммерсанта" говорят, что в создании производства в регионе заинтересован "Газпром", который собирается войти в проект. Завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ,...
 
19 января 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании декабрь 2023
10:00 Цены производителей в Германии декабрь 2023
16:30 Объемы розничных продаж в Канаде ноябрь 2023
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) январь 2024
18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США декабрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
19 января 2024 года 09:22
ВТБ разместит 22 января однодневные бонды серии КС-4-631 на 250 млрд рублей
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-631 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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19 января 2024 года 09:09
Азиатские фондовые рынки торгуются преимущественно в плюсе, снижаются индексы Шанхая и Гонконга
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в пятницу благодаря росту Уолл-стрит накануне.

Основные американские индексы в четверг выросли на 0,5-1,4%, главным образом за счет акций представителей...    читать дальше
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19 января 2024 года 09:03
Сенат США продлил финансирование правительства до марта
Сенат США вчера проголосовал за законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы, свидетельствуют результаты голосования. Резолюцию поддержали 77 сенаторов, 18 выступили против, объявила сенатор-демократ...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:54
Депутаты предлагают долю риска инициаторов неипотечной секьюритизации снизить до 5%
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволяет ЦБ определить условия, при которых оригинаторы неипотечной секьюритизации смогут удерживать в своем портфеле не менее 5% суммы секьюритизированных активов, в то время как сейчас этот порог составляет 20%. Документ...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:49
Годовая инфляция в Японии в декабре замедлилась до 2,6%
Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Продукты...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:43
Цены на нефть стабильны после уверенного роста накануне
Цены на нефть стабильны в пятницу, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:39
Путин поручил правительству представить предложения по увеличению господдержки ИИ при условии роста софинансирования бизнесом
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до мая этого года представить предложения о дополнительном финансировании за счет бюджета исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) при условии увеличения софинансирования их ведущими российскими...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,4%
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 92,09 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 92,09 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 7,69 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 7,69 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 января 2024 года 08:26
Доходность 10-летних госбондов США превысила 4,1%
Доходность казначейских облигаций США вчера слабо выросла на статданных по рынку труда, однако этого хватило для обновления максимума с середины декабря прошлого года.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 0,4 базисного пункта (б.п.), составив...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 89,12 руб., евро - 97,14 руб.
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1025 руб./$1 (+5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 44,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Через час...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:14
Правительство внесло в Госдуму законопроект о первоочередной уплате компаниями-банкротами налогов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о первоочередной уплате компаниями-банкротами налогов, в том числе с продажи имущества на торгах и по результатам хозяйственной деятельности. Такие платежи будут отнесены к текущим, поэтому их надо будет вносить до расчета с...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:07
Европейские фондовые рынки завершили торги на подъеме
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг.

В четверг трейдеры оценивали протокол декабрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно документу, руководители ЕЦБ выражали уверенность в том, что инфляция в...    читать дальше
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19 января 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 января в размере 88,661 руб., евро - 96,5882 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 88,661 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,70 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 96,5882 руб. По сравнению с...
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19 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в...    читать дальше
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