19 января 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|декабрь 2023
|10:00
|Цены производителей в Германии
|декабрь 2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|ноябрь 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|январь 2024
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|декабрь 2023
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19 января 2024 года 09:22
9 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-631 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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19 января 2024 года 09:09
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в пятницу благодаря росту Уолл-стрит накануне.
Основные американские индексы в четверг выросли на 0,5-1,4%, главным образом за счет акций представителей... читать дальше
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19 января 2024 года 09:03
Сенат США вчера проголосовал за законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы, свидетельствуют результаты голосования. Резолюцию поддержали 77 сенаторов, 18 выступили против, объявила сенатор-демократ... читать дальше
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19 января 2024 года 08:54
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволяет ЦБ определить условия, при которых оригинаторы неипотечной секьюритизации смогут удерживать в своем портфеле не менее 5% суммы секьюритизированных активов, в то время как сейчас этот порог составляет 20%. Документ... читать дальше
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19 января 2024 года 08:49
Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.
Продукты... читать дальше
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19 января 2024 года 08:43
Цены на нефть стабильны в пятницу, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг... читать дальше
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19 января 2024 года 08:39
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до мая этого года представить предложения о дополнительном финансировании за счет бюджета исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) при условии увеличения софинансирования их ведущими российскими... читать дальше
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19 января 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.
Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до... читать дальше
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19 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 92,09 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 января 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 7,69 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 января 2024 года 08:26
Доходность казначейских облигаций США вчера слабо выросла на статданных по рынку труда, однако этого хватило для обновления максимума с середины декабря прошлого года.
Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 0,4 базисного пункта (б.п.), составив... читать дальше
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19 января 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1025 руб./$1 (+5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 44,15 коп. выше уровня действующего официального курса.
Через час... читать дальше
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19 января 2024 года 08:14
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о первоочередной уплате компаниями-банкротами налогов, в том числе с продажи имущества на торгах и по результатам хозяйственной деятельности. Такие платежи будут отнесены к текущим, поэтому их надо будет вносить до расчета с... читать дальше
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19 января 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг.
В четверг трейдеры оценивали протокол декабрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно документу, руководители ЕЦБ выражали уверенность в том, что инфляция в... читать дальше
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19 января 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 88,661 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,70 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 96,5882 руб. По сравнению с...
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19 января 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в... читать дальше
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