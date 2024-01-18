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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,2536 руб.
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18 января 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,2536 руб.
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18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,02 коп. и составил 12,2536 руб. Минимальный курс юаня составил 12,211 руб., максимальный - 12,363 руб. Было заключено 69767 сделок. Объем торгов составил 177504,16 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,265 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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