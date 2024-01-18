Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,2563 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,2085 руб., максимальный - 12,358 руб. Было заключено 12396 сделок. Объем торгов составил 30594,4 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,2395 руб. за юань.

18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,98 коп. и составил 12,2563 руб.

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в пятницу благодаря росту Уолл-стрит накануне. Основные американские индексы в четверг выросли на 0,5-1,4%, главным образом за счет акций представителей... Основные американские индексы в четверг выросли на 0,5-1,4%, главным образом за счет акций представителей... читать дальше

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Сенат США вчера проголосовал за законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы, свидетельствуют результаты голосования. Резолюцию поддержали 77 сенаторов, 18 выступили против, объявила сенатор-демократ... читать дальше

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволяет ЦБ определить условия, при которых оригинаторы неипотечной секьюритизации смогут удерживать в своем портфеле не менее 5% суммы секьюритизированных активов, в то время как сейчас этот порог составляет 20%. Документ... читать дальше

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Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года. Продукты... Продукты... читать дальше

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Цены на нефть стабильны в пятницу, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до мая этого года представить предложения о дополнительном финансировании за счет бюджета исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) при условии увеличения софинансирования их ведущими российскими... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний. Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до... Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 92,09 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 7,69 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США вчера слабо выросла на статданных по рынку труда, однако этого хватило для обновления максимума с середины декабря прошлого года. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 0,4 базисного пункта (б.п.), составив... Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 0,4 базисного пункта (б.п.), составив... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1025 руб./$1 (+5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 44,15 коп. выше уровня действующего официального курса. Через час... Через час... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о первоочередной уплате компаниями-банкротами налогов, в том числе с продажи имущества на торгах и по результатам хозяйственной деятельности. Такие платежи будут отнесены к текущим, поэтому их надо будет вносить до расчета с... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг. В четверг трейдеры оценивали протокол декабрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно документу, руководители ЕЦБ выражали уверенность в том, что инфляция в... В четверг трейдеры оценивали протокол декабрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Согласно документу, руководители ЕЦБ выражали уверенность в том, что инфляция в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 88,661 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 96,5882 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 96,5882 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в... Объемы розничных продаж в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59264,461 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,332 млрд руб., или на...

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