Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4475,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2961,18 млрд руб.

18 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 января составили по Российской Федерации 4475,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4233,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1957,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1781,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 января составили 2961,18 млрд руб. против 5671,25373 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.