Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 января

17 января. FINMARKET.RU -РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5789,66 (+13,3) руб./грамм; на серебро - 65,48 (+0,08) руб./грамм; на платину - 2567,94 (-13,23) руб./грамм; на палладий - 2681,57 (-32,04) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59183,129 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,767 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,97 коп. и составил 88,3782 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,6125 руб., максимальный - 89,0175 руб. Было заключено 18603 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,6125 руб., максимальный - 89,0175 руб. Было заключено 18603 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,32 коп. и составил 12,1933 руб. Минимальный курс юаня составил 12,12 руб., максимальный - 12,256 руб. Было заключено 77337 сделок. Объем торгов составил 167163,79 млн... Минимальный курс юаня составил 12,12 руб., максимальный - 12,256 руб. Было заключено 77337 сделок. Объем торгов составил 167163,79 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42,45 коп. и составил 96,1019 руб. Минимальный курс евро составил 95,05 руб., максимальный - 96,8125 руб. Была заключена 8791 сделка. Объем торгов составил 38596,46 млн... Минимальный курс евро составил 95,05 руб., максимальный - 96,8125 руб. Была заключена 8791 сделка. Объем торгов составил 38596,46 млн...

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 15 января 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 1 по 9 января цены выросли на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 15 января повысилась на 2 коп. и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 15 января повысилась на 2 коп. и... читать дальше

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За период с 10 по 15 января 2024 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с1 по 9 января 2024 года инфляция составила 0,26%. С начала января цены выросли на 0,39%. С начала января цены выросли на 0,39%. В январе 2023 года цены... В январе 2023 года цены... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил среду незначительным ростом индекса МосБиржи и упавшим индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,18% и составил 3185,23 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,18% и составил 3185,23 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1129,77 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1129,77 пункта.... читать дальше

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Минэкономразвития с 2024 года планирует упростить получение субсидий на строительство модульных отелей для ДФО и Арктики, сообщил глава министерства Максим Решетников. В настоящее время для получения субсидии на строительство модульных объектов размещения необходимо,... В настоящее время для получения субсидии на строительство модульных объектов размещения необходимо,... читать дальше

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Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications спишет goodwill в 4-м квартале в размере $5,8 млрд по итогам пересмотра операций в сфере проводной связи за 5 лет. "Проверка показала, что справедливая стоимость подразделения меньше его балансовой... "Проверка показала, что справедливая стоимость подразделения меньше его балансовой... читать дальше

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Импорт алмазного сырья в Индию в декабре 2023 года был на 14% ниже по отношению к данным годичной давности, составив $1,31 млрд, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion... читать дальше

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Министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести для небольших регионов РФ минимальный размер единой субсидии на развитие туризма в размере не менее 30 млн рублей. "В декабре прошлого года мы четыре региональные субсидии объединили в единую субсидию и... "В декабре прошлого года мы четыре региональные субсидии объединили в единую субсидию и... читать дальше

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Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-ноябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 34,1% и составил $24,9 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. Экспорт за 10 месяцев составил $22,2... Экспорт за 10 месяцев составил $22,2... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение... Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,62 коп. и составил 88,3389 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,8775 руб., максимальный - 88,895 руб. Было заключено 8037 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,8775 руб., максимальный - 88,895 руб. Было заключено 8037 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,09 коп. и составил 12,1865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1255 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 13954 сделки. Объем торгов составил 36013,08... Минимальный курс юаня составил 12,1255 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 13954 сделки. Объем торгов составил 36013,08...

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Американские фондовые индексы активно опускаются в начале торгов в среду, участники рынка оценивают статданные из США и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск понизился на 0,34% и составил 37232,32 пункта. Значение Standard & Poor's 500... Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск понизился на 0,34% и составил 37232,32 пункта. Значение Standard & Poor's 500... читать дальше

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