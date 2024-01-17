.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3488,3 млрд руб.
.
17 января 2024 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3488,3 млрд руб.
|0
17 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 января по данным на начало операционного дня выросло до 3488,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2967,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 января 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 января выросла на 0,15% и составила 59183,129 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59183,129 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 85,767 млрд руб., или на...
.17 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,97 коп. и составил 88,3782 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,6125 руб., максимальный - 89,0175 руб. Было заключено 18603 сделки. Объем торгов... читать дальше
.17 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,32 коп. и составил 12,1933 руб. Минимальный курс юаня составил 12,12 руб., максимальный - 12,256 руб. Было заключено 77337 сделок. Объем торгов составил 167163,79 млн...
.17 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42,45 коп. и составил 96,1019 руб. Минимальный курс евро составил 95,05 руб., максимальный - 96,8125 руб. Была заключена 8791 сделка. Объем торгов составил 38596,46 млн...
.17 января 2024 года 19:01
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 15 января 2024 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 1 по 9 января цены выросли на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 15 января повысилась на 2 коп. и... читать дальше
.17 января 2024 года 19:00
За период с 10 по 15 января 2024 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с1 по 9 января 2024 года инфляция составила 0,26%. С начала января цены выросли на 0,39%. В январе 2023 года цены... читать дальше
.17 января 2024 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил среду незначительным ростом индекса МосБиржи и упавшим индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,18% и составил 3185,23 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1129,77 пункта.... читать дальше
.17 января 2024 года 18:48
Минэкономразвития с 2024 года планирует упростить получение субсидий на строительство модульных отелей для ДФО и Арктики, сообщил глава министерства Максим Решетников. В настоящее время для получения субсидии на строительство модульных объектов размещения необходимо,... читать дальше
.17 января 2024 года 18:40
Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications спишет goodwill в 4-м квартале в размере $5,8 млрд по итогам пересмотра операций в сфере проводной связи за 5 лет. "Проверка показала, что справедливая стоимость подразделения меньше его балансовой... читать дальше
.17 января 2024 года 18:32
Импорт алмазного сырья в Индию в декабре 2023 года был на 14% ниже по отношению к данным годичной давности, составив $1,31 млрд, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion... читать дальше
.17 января 2024 года 18:24
Министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести для небольших регионов РФ минимальный размер единой субсидии на развитие туризма в размере не менее 30 млн рублей. "В декабре прошлого года мы четыре региональные субсидии объединили в единую субсидию и... читать дальше
.17 января 2024 года 18:16
Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-ноябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 34,1% и составил $24,9 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. Экспорт за 10 месяцев составил $22,2... читать дальше
.17 января 2024 года 18:07
Объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем не ожидали изменения. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали снижение... читать дальше
.17 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,62 коп. и составил 88,3389 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,8775 руб., максимальный - 88,895 руб. Было заключено 8037 сделок. Объем торгов... читать дальше
.17 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,09 коп. и составил 12,1865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1255 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 13954 сделки. Объем торгов составил 36013,08...
.17 января 2024 года 17:55
Американские фондовые индексы активно опускаются в начале торгов в среду, участники рынка оценивают статданные из США и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск понизился на 0,34% и составил 37232,32 пункта. Значение Standard & Poor's 500... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.