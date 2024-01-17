ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 января в размере 87,6457 руб., евро - 95,6007 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 95,6007 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,75 коп.

17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 87,6457 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,15 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59264,461 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,332 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 51,48 коп. и составил 96,6167 руб. Минимальный курс евро составил 96,18 руб., максимальный - 97,8 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 42438,8 млн... Минимальный курс евро составил 96,18 руб., максимальный - 97,8 руб. Было заключено 11034 сделки. Объем торгов составил 42438,8 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41,43 коп. и составил 88,7925 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5075 руб., максимальный - 89,65 руб. Было заключено 16915 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5075 руб., максимальный - 89,65 руб. Было заключено 16915 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,02 коп. и составил 12,2536 руб. Минимальный курс юаня составил 12,211 руб., максимальный - 12,363 руб. Было заключено 69767 сделок. Объем торгов составил 177504,16... Минимальный курс юаня составил 12,211 руб., максимальный - 12,363 руб. Было заключено 69767 сделок. Объем торгов составил 177504,16...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2492 тыс. баррелей - до 429,911 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3083 тыс. баррелей и составили 248,065 млн... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным снижением в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и возросшей волатильности нефти. Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", при этом выросли акции... читать дальше

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Цена акций Apple Inc. может подскочить почти на четверть благодаря активным продажам смартфонов, полагает аналитик BofA Securities Вамси Мохан. Он повысил целевую цену для бумаг компании до $225 с $208. На закрытие торгов в среду котировки составляли $182,68 за акцию. Новый... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет перечень погашаемых банкротом обязательств перед казной за счет реализации предметов залога - в таком порядке должен уплачиваться и налог на прибыль при продаже обремененного имущества. Этот законопроект... читать дальше

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Слияния и поглощения не являются приоритетом для Deutsche Bank, заявил главный исполнительный директор крупнейшего банка Германии Кристиан Севинг на фоне слухов о возможной покупке главного конкурента - Commerzbank. Два ведущих германских банка с совокупными активами на... Два ведущих германских банка с совокупными активами на... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в четверг, Dow Jones Industrial Average снижаются, S&P 500 и Nasdaq Composite растут. Трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости. Число американцев, впервые обратившихся за пособием... Число американцев, впервые обратившихся за пособием... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,98 коп. и составил 12,2563 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2085 руб., максимальный - 12,358 руб. Было заключено 12396 сделок. Объем торгов составил 30594,4... Минимальный курс юаня составил 12,2085 руб., максимальный - 12,358 руб. Было заключено 12396 сделок. Объем торгов составил 30594,4...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,51 коп. и составил 88,724 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,49 руб., максимальный - 89,625 руб. Было заключено 5572 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,49 руб., максимальный - 89,625 руб. Было заключено 5572 сделки. Объем торгов составил...

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АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, в 2024 году планирует увеличить экспорт продукции на 15%, готовится к поставкам свинины в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Приступили к подготовке отправки первой партии свинины со своей... "Приступили к подготовке отправки первой партии свинины со своей... читать дальше

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Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2023 года составил $4 млрд 358 млн 740,17 тыс., что на 17,5% больше показателя 2022 года, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана. РФ заняла третье место среди стран - торговых партнеров... РФ заняла третье место среди стран - торговых партнеров... читать дальше

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Аэропорт "Храброво" (Калининград) по итогам 2023 года обслужил 4 млн 300,625 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем за предыдущий год, и является рекордным количеством в истории аэропорта, сообщила его пресс-служба. На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 4... На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 4... читать дальше

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Производственный план "АвтоВАЗа", сверстанный в объеме 500 тыс. автомобилей Lada на текущий год, может претерпеть изменения на фоне стагнации авторынка под давлением высокой ставки, допускает глава компании Максим Соколов. "Мы понимаем, что сейчас на рынке есть... "Мы понимаем, что сейчас на рынке есть... читать дальше

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