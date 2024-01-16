.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2967,1 млрд руб.
.
16 января 2024 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2967,1 млрд руб.
|0
16 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 января по данным на начало операционного дня выросло до 2967,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2916 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 января 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 января снизилась на 0,44% и составила 59097,362 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59097,362 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 260,740 млрд руб., или на...
.16 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 42,97 коп. и составил 95,6774 руб. Минимальный курс евро составил 94,7 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 22504 сделки. Объем торгов составил 57780,43 млн...
.16 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,51 коп. и составил 12,1301 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0975 руб., максимальный - 12,3355 руб. Было заключено 81519 сделок. Объем торгов составил 185559,07...
.16 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,36 коп. и составил 87,9885 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,42 руб., максимальный - 92,865 руб. Было заключено 22636 сделок. Объем торгов... читать дальше
.16 января 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за опасений в отношении мировой экономики и перешедшей к снижению нефти. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%,... читать дальше
.16 января 2024 года 18:42
Цены на нефть опускаются вечером во вторник на фоне глобальной экономической неопределенности и перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в... читать дальше
.16 января 2024 года 18:35
Россия в 2023 году собрала 143 млн тонн зерна, с учетом новых территорий - 147 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. По его словам, РФ также продолжает уверенно удерживать лидерство на мировом рынке пшеницы.... читать дальше
.16 января 2024 года 18:27
Рост мировой экономики в 2023 году оказался чуть более сильным, чем ожидалось, и это будет иметь позитивные последствия в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Глобальная экономика оказалась удивительно... читать дальше
.16 января 2024 года 18:19
Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в 2023 году составил в денежном выражении 187,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем в 2022 году, говорится в сообщении Белстата. В январе-ноябре темп роста промпроизводства... читать дальше
.16 января 2024 года 18:11
Евро и доллар заметно упали на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро в моменте опускался ниже 95 руб./EUR1 впервые с 29 июня. Резкое падение наблюдалось во всех трех валютах, однако было совсем непродолжительным по времени - участники рынка воспользовались падением и... читать дальше
.16 января 2024 года 18:04
Американские фондовые индексы ощутимо снижаются в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают макроэкономические данные и новости эмитентов, включая отчетность ведущих банков. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка,... читать дальше
.16 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,69 коп. и составил 12,1256 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0955 руб., максимальный - 12,338 руб. Было заключено 15715 сделок. Объем торгов составил 40484,78...
.16 января 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,35 коп. и составил 87,8427 руб. Минимальный курс доллара США составил 86,7025 руб., максимальный - 94,8225 руб. Было заключено 10355 сделок. Объем торгов... читать дальше
.16 января 2024 года 17:54
Цены на рожь, снижавшиеся в последнее время в РФ, на минувшей неделе в ряде регионов перешли к активному росту, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Как сообщили "Интерфаксу" в компании, за неделю они повысились в среднем на 335 рублей, до 7 900 за тонну (EXW европейская... читать дальше
.16 января 2024 года 17:46
Доллар и евро на "Московской бирже" выросли на 3-5,5% на локальном спросе, но довольно быстро отыграли обратно
Доллар США и евро выросли на локальном спросе на 3-5,5% в ходе валютных торгов на "Московской бирже" во вторник, но довольно быстро отыграли обратно, что, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", может свидетельствовать о спекулятивном характере данного движения. Курс... читать дальше
.16 января 2024 года 17:38
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ближайшее время внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, наделяющий Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.