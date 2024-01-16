Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2720,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4837,19 млрд руб.

16 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2720,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2527,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2563,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2400,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 января составили 4837,19 млрд руб. против 4785,75504 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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