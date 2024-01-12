Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,1981 руб.

Минимальный курс доллара США составил 87,9675 руб., максимальный - 88,59 руб. Было заключено 25040 сделок. Объем торгов составил 103274,88 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,41 руб. за доллар США.

12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 60,78 коп. и составил 88,1981 руб.

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В России не будет централизованно повышаться плата за обучение для студентов государственных вузов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобрнауки РФ. "В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного... "В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного... читать дальше

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В Азербайджана в 2023 году на пенсионные выплаты населению составили 5,7 млрд манатов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения. "В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781... "В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Рейтинг поддерживается сильными показателями государственного... "Рейтинг поддерживается сильными показателями государственного... читать дальше

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Нотариальные палаты субъектов РФ утвердили программу поддержки нотариальной деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях на 2024 год. "Данная программа была утверждена на внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ единогласно,... "Данная программа была утверждена на внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ единогласно,... читать дальше

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За прошлый год электробусы вышли на 39 маршрутов столицы, что в несколько раз больше показателей предыдущих лет, сообщили в столичном департаменте транспорта. "2023 год - рекордный по запуску электробусов в Москве. (...) За год экологичный транспорт вышел на 39 маршрутов. Это в... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам второй недели подряд, хотя повышение было незначительным. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,66% годовых по сравнению с 6,62% неделю назад, сообщила государственная ипотечная... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,66% годовых по сравнению с 6,62% неделю назад, сообщила государственная ипотечная... читать дальше

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Банк Японии может снизить прогноз повышения ВВП и роста потребительских цен на ближайшем заседании, которое пройдет 22-23 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Руководство ЦБ, вероятно, пересмотрит оценку инфляции без учета стоимости свежих... Руководство ЦБ, вероятно, пересмотрит оценку инфляции без учета стоимости свежих... читать дальше

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Отпускные цены на гречневую крупу в РФ за год (по данным на 10 января 2024 года) снизились на 18,4%, причем за последние две недели - на 2,6%, сообщил Минсельхоз. "Ценовая динамика обусловлена одним из лучших урожаев гречихи в 2023 году. По предварительной оценке, ее было... читать дальше

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Минсельхоз США в январском обзоре повысил на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.). Новая оценка экспорта пшеницы составляет 51 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - снижен на 1 млн тонн, до... читать дальше

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в декабре увеличился на 7,3% - до 1,17 трлн юаней ($164,65 млрд) по сравнению с 1,09 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 1,4 трлн юаней,... читать дальше

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Число голодающих в мире в декабре выросло на 1,35 млн человек, сообщается в инфографике Союза экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Союз с июня 2022 года публикует инфографику о доступности продовольствия в мире. Данные... Союз с июня 2022 года публикует инфографику о доступности продовольствия в мире. Данные... читать дальше

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Рост цен на овощи в РФ в декабре связан с сезонностью их производства. Весной цены пойдут вниз, прогнозируют в Минсельхозе. По данным Росстата, в декабре цены на огурцы выросли на 40,4%, на помидоры - на 5,5%. "Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным... "Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным... читать дальше

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Цены на яйца с 1 по 9 января этого года повысились на 0,78%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с последней неделей декабря, когда рост составил 3,95%, удорожание замедлилось. Как сообщалось, Минсельхоз уже отметил снижение цен на... Как сообщалось, Минсельхоз уже отметил снижение цен на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 88,1324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,94 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59351,337 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 485,307 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,87 коп. и составил 12,246 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2145 руб., максимальный - 12,329 руб. Было заключено 80728 сделок. Объем торгов составил 161578,25... Минимальный курс юаня составил 12,2145 руб., максимальный - 12,329 руб. Было заключено 80728 сделок. Объем торгов составил 161578,25...

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