12 января 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
12 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.01 по 21.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.01.2024
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|ноябрь 2023
|15.01.2024
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|ноябрь 2023
|15.01.2024
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|ноябрь 2023
|15.01.2024
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|ноябрь 2023
|16.01.2024
|10:00
|Безработица в Великобритании
|декабрь 2023
|16.01.2024
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|декабрь 2023
|16.01.2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|декабрь 2023
|16.01.2024
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|ноябрь 2023
|16.01.2024
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|январь 2024
|16.01.2024
|16:15
|Новостройки в Канаде
|декабрь 2023
|16.01.2024
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|декабрь 2023
|16.01.2024
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|январь 2024
|17.01.2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|декабрь 2023
|17.01.2024
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|декабрь 2023
|18.01.2024
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|ноябрь 2023
|18.01.2024
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|ноябрь 2023
|18.01.2024
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|ноябрь 2023
|18.01.2024
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|январь 2024
|18.01.2024
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 января
|19.01.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|декабрь 2023
|19.01.2024
|10:00
|Цены производителей в Германии
|декабрь 2023
|19.01.2024
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|ноябрь 2023
|20.01.2024
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|ноябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 января 2024 года 17:48
В России не будет централизованно повышаться плата за обучение для студентов государственных вузов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного... читать дальше
.
13 января 2024 года 17:02
В Азербайджана в 2023 году на пенсионные выплаты населению составили 5,7 млрд манатов, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения.
"В 2023 году на пенсионные выплаты населению было направлено 5 млрд 726 млн манатов, что на 16% или 781... читать дальше
.
13 января 2024 года 15:51
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "позитивным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинг поддерживается сильными показателями государственного... читать дальше
.
13 января 2024 года 14:42
Нотариальные палаты субъектов РФ утвердили программу поддержки нотариальной деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях на 2024 год.
"Данная программа была утверждена на внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов РФ единогласно,... читать дальше
.
13 января 2024 года 13:37
За прошлый год электробусы вышли на 39 маршрутов столицы, что в несколько раз больше показателей предыдущих лет, сообщили в столичном департаменте транспорта. "2023 год - рекордный по запуску электробусов в Москве. (...) За год экологичный транспорт вышел на 39 маршрутов. Это в... читать дальше
.
13 января 2024 года 12:23
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам второй недели подряд, хотя повышение было незначительным.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,66% годовых по сравнению с 6,62% неделю назад, сообщила государственная ипотечная... читать дальше
.
13 января 2024 года 11:54
Банк Японии может снизить прогноз повышения ВВП и роста потребительских цен на ближайшем заседании, которое пройдет 22-23 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Руководство ЦБ, вероятно, пересмотрит оценку инфляции без учета стоимости свежих... читать дальше
.
13 января 2024 года 11:26
Отпускные цены на гречневую крупу в РФ за год (по данным на 10 января 2024 года) снизились на 18,4%, причем за последние две недели - на 2,6%, сообщил Минсельхоз. "Ценовая динамика обусловлена одним из лучших урожаев гречихи в 2023 году. По предварительной оценке, ее было... читать дальше
.
13 января 2024 года 11:02
Минсельхоз США в январском обзоре повысил на 1 млн тонн прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.). Новая оценка экспорта пшеницы составляет 51 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - снижен на 1 млн тонн, до... читать дальше
.
13 января 2024 года 10:27
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в декабре увеличился на 7,3% - до 1,17 трлн юаней ($164,65 млрд) по сравнению с 1,09 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 1,4 трлн юаней,... читать дальше
.
13 января 2024 года 10:09
Число голодающих в мире в декабре выросло на 1,35 млн человек, сообщается в инфографике Союза экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).
Союз с июня 2022 года публикует инфографику о доступности продовольствия в мире. Данные... читать дальше
.
13 января 2024 года 09:47
Рост цен на овощи в РФ в декабре связан с сезонностью их производства. Весной цены пойдут вниз, прогнозируют в Минсельхозе. По данным Росстата, в декабре цены на огурцы выросли на 40,4%, на помидоры - на 5,5%.
"Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным... читать дальше
.
13 января 2024 года 09:22
Цены на яйца с 1 по 9 января этого года повысились на 0,78%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с последней неделей декабря, когда рост составил 3,95%, удорожание замедлилось.
Как сообщалось, Минсельхоз уже отметил снижение цен на... читать дальше
.
13 января 2024 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 88,1324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,94 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 96,7517 руб. По сравнению...
.
12 января 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59351,337 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 485,307 млрд руб., или на...
.
12 января 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,87 коп. и составил 12,246 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,2145 руб., максимальный - 12,329 руб. Было заключено 80728 сделок. Объем торгов составил 161578,25...
.