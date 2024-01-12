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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,7073 руб.
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12 января 2024 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,7073 руб.
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12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 84,61 коп. и составил 96,7073 руб. Минимальный курс евро составил 96,4075 руб., максимальный - 97,3025 руб. Было заключено 14033 сделки. Объем торгов составил 27071,17 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,475 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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