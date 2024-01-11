Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1749,6 млрд руб.

11 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 января по данным на начало операционного дня снизилось до 1749,6 млрд руб.

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились, исключением стала Япония. Трейдеры оценивали сигналы из США, а также статданные из Китая. Отчет о динамике потребительских цен в США за декабрь, опубликованный в... Трейдеры оценивали сигналы из США, а также статданные из Китая. Отчет о динамике потребительских цен в США за декабрь, опубликованный в... читать дальше

.

По итогам 1-го полугодия 2023 года чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО выросла вдвое, до 13,5 млрд рублей, следует из опубликованной компанией промежуточной консолидированной отчетности. Выручка за отчетный период увеличилась на 25,3%, до 166,8 млрд руб. Себестоимость... Выручка за отчетный период увеличилась на 25,3%, до 166,8 млрд руб. Себестоимость... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,61 пункта (0,239%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3188,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3189,37 (+0,26%) пункта, минимальное - 3176,2 (-0,16%)... читать дальше

.

Ключевые банки, работающие с российским АПК, в 2023 году направили на кредитование сезонных полевых работ 1 трлн 203,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в 2022 году, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом... В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 13 декабря по 12 января) - 91,7355 руб. за доллар, максимальное значение - 94,6108 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,29 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,01/100,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 34 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,94/91,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 34 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,8/91,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 3 коп., средний...

.

Российские страховщики увеличили сборы по страхованию грузов за 9 месяцев 2023 года на 38% в годовом сравнении - до 28,1 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России. Выплаты в страховании грузов за период выросли на 72,8% - до 5,1 млрд рублей. Уровень выплат в... Уровень выплат в... читать дальше

.

Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в декабре вырос на 10,7% - до 11,435 млн б/с по сравнению с 10,328 млн б/с в ноябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в... В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в... читать дальше

.

Европейский авиастроительный концерн Airbus поставил 735 гражданских самолетов в 2023 году, на 11% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Сама компания прогнозировала поставки на уровне 720 единиц. Сама компания прогнозировала поставки на уровне 720 единиц. В частности, за прошлый год Airbus отправила... В частности, за прошлый год Airbus отправила... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут, инвесторы оценивают статданные и заявления регуляторов. Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 4,1% в годовом выражении,... Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре увеличились на 4,1% в годовом выражении,... читать дальше

.

РФ в июле-декабре реализовала почти 60% годового потенциала по экспорту зерна и к 15 февраля может подойти с объемом меньше, чем установленная экспортная квота (будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года), считает директор аналитического департамента Российского... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МТС-банка (MOEX: MBRD) на уровне А(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен адекватным бизнес-профилем, а также сильной... Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен адекватным бизнес-профилем, а также сильной... читать дальше

.

Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", ухудшила прогноз для показателя скорректированной операционной прибыли на текущий финансовый год после слабых результатов за третий финквартал, включавший период рождественских... читать дальше

.

По итогам 2023 года количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", увеличилось на 6,7 млн и достигло 29,7 млн человек, говорится в сообщении биржи. Сделки на фондовом рынке Мосбиржи в 2023 году в среднем ежемесячно заключали 3 млн человек (2,2 млн в... Сделки на фондовом рынке Мосбиржи в 2023 году в среднем ежемесячно заключали 3 млн человек (2,2 млн в... читать дальше

.