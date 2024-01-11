Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3928,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3621,11 млрд руб.

11 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 января составили по Российской Федерации 3928,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3753,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3994 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3738,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 января составили 3621,11 млрд руб. против 3955,38867 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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