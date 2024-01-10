ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 января в размере 89,3939 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 января, составляет 89,3939 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 101,01 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,98 коп. и составил 12,4317 руб. Минимальный курс юаня составил 12,384 руб., максимальный - 12,535 руб. Было заключено 71146 сделок. Объем торгов составил 139818,14... Минимальный курс юаня составил 12,384 руб., максимальный - 12,535 руб. Было заключено 71146 сделок. Объем торгов составил 139818,14...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 92,34 коп. и составил 97,8955 руб. Минимальный курс евро составил 97,5575 руб., максимальный - 98,4525 руб. Была заключена 17861 сделка. Объем торгов составил 34605,59... Минимальный курс евро составил 97,5575 руб., максимальный - 98,4525 руб. Была заключена 17861 сделка. Объем торгов составил 34605,59...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 82,90 коп. и составил 89,414 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,02 руб., максимальный - 90,055 руб. Была заключена 17391 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,02 руб., максимальный - 90,055 руб. Была заключена 17391 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне отскока нефти вверх. Индекс МосБиржи превышал 3170 пунктов (максимум с конца ноября) на нефтяных бумагах. В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Резервы бензина... Резервы бензина... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в 2023 году вырос почти в 4 раза и составил рекордные 469,78 млрд рублей. Как сообщила биржа, в декабре он достиг 57,29 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем в декабре 2022 года и на 13% больше, чем в... Как сообщила биржа, в декабре он достиг 57,29 млрд рублей. Это в 3 раза больше, чем в декабре 2022 года и на 13% больше, чем в... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов в среду, участники рынка оценивают новости крупных компаний и ждут данных о декабрьской инфляции в США. Отчет о динамике потребительских цен в Штатах за декабрь будет обнародован в четверг и может повлиять на... Отчет о динамике потребительских цен в Штатах за декабрь будет обнародован в четверг и может повлиять на... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2023 года увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 1,3 квадриллиона рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. В декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов вырос на 47,5%, до... В декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов вырос на 47,5%, до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 81,21 коп. и составил 89,3986 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,9925 руб., максимальный - 90 руб. Было заключено 6575 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,9925 руб., максимальный - 90 руб. Было заключено 6575 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Инвесторы предупреждают правительства различных стран о высоких уровнях государственного долга, отмечая, что предвыборные заявления о значительных заимствованиях рискуют спровоцировать негативную реакцию на рынке облигаций, пишет Financial Times. Ожидается, что выпуск... Ожидается, что выпуск... читать дальше

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Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 9,9%, рекордными темпами с января прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Неделей ранее показатель упал на 10,7%. Тем временем... Тем временем... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Как уточнил гендиректор аэропорта Альви Шахгириев, аэропорт обслуживает рейсы по... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-623 на 126 млрд 671 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Услугами железнодорожного транспорта в Китае в 2023 году воспользовались 3,68 млрд пассажиров, что является рекордом, по данным China State Railway Group. Объем грузовых перевозок по железной дороге также достиг исторического максимума, составив 3,91 млрд тонн. Общий... Общий... читать дальше

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Объем грузопотока по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году составил 36,254 млн тонн, целевой показатель был превышен более чем на 250 тыс. тонн, сообщила госкорпорация "Росатом". "Рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря... "Рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5848,46 (-37,6) руб./грамм; на серебро - 66,46 (+0,06) руб./грамм; на платину - 2701,63 (-53,78) руб./грамм; на палладий - 2830,97 (-84,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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