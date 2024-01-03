Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,4122 руб.

Минимальный курс доллара США составил 90,5 руб., максимальный - 92 руб. Было заключено 9730 сделок. Объем торгов составил 16408,39 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92 руб. за доллар США.

3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,60 руб. и составил 91,4122 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58099,225 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 503,544 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,07 коп. и составил 91,4729 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,045 руб., максимальный - 92,485 руб. Было заключено 13504 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,045 руб., максимальный - 92,485 руб. Было заключено 13504 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5503 тыс. баррелей - до 431,065 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10900 тыс. баррелей и составили 236,954 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут в четверг, Nasd4 января. FINMARKET.RU - aq Composite снижается. Трейдеры оценивают статданные по рынку труда, а также корпоративные новости. Давление на рынок акций оказывает усиление... Давление на рынок акций оказывает усиление... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в четверг замедлил подъем из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, поддержку продолжает оказывать выросшая нефть. К 17:11 мск индекс МосБиржи составил 3136,13 пункта (+0,19%, максимум... К 17:11 мск индекс МосБиржи составил 3136,13 пункта (+0,19%, максимум... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань снижаются на "Московской бирже" в ходе торгов в четверг; рубль, заметно упавший накануне, сегодня смог восстановить потери в основных валютных парах благодаря растущей второй день подряд нефти. Курс доллара США составил 91,3775 руб. в... Курс доллара США составил 91,3775 руб. в... читать дальше

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Германия стала нетто-импортером электроэнергии в прошлом году впервые с начала регистрации данных в 2006 году, передает агентство Montel со ссылкой на пресс-секретаря сетевого регулятора BNA. По данным регулятора, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности... По данным регулятора, в 2023 году Германия импортировала в общей сложности... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в четверг на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Накануне оба сорта подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти.... Накануне оба сорта подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти.... читать дальше

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В декабре 2023 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В ноябре цены в Германии... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,92 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3136,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3143,95... читать дальше

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Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в России по итогам декабря составило 9,279 млн, что на 41% больше, чем в декабре 2022 года. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС). За декабрь было зарегистрировано... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4,68 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,3654 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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В столице по итогам прошлого года социально значимые организации получили для работы объекты недвижимости общей площадью почти 300 тыс. квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2023 году увеличил отгрузку нефти на 8%, или на 4,76 млн т, по сравнению с 2022 годом - до 63 млн 473 тыс. 894 тонн, сообщает консорциум. Этот показатель является максимальным показателем за всю историю работы КТК. "Несмотря... "Несмотря... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,31 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3140,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3143,95 (+0,44%) пункта,... читать дальше

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