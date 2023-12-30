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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 89,6883 руб.
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30 декабря 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 89,6883 руб.
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30 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 89,6883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 99,1919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 135,87 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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