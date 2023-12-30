ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 декабря в размере 89,6883 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 99,1919 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 135,87 коп.

30 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 89,6883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,58 коп.

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Обновление подвижного состава Калужско-Рижской линии московского метро завершено, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "За счет новых поставок российских вагонов мы завершили программу обновления на Калужско-Рижской линии. Теперь все пассажиры... "За счет новых поставок российских вагонов мы завершили программу обновления на Калужско-Рижской линии. Теперь все пассажиры... читать дальше

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Программу стимулирования создания мест приложения труда, которая предполагает строительство промышленных, общественных и социальных объектов в разных районах города, утвердили в 2019 году. К концу 2023-го инвесторы уже построили и ввели в эксплуатацию три школы и пять детских... читать дальше

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Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-ноября 2023 года составил $3 млрд, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Азербайджана. По данным... читать дальше

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Туроператор Tez Tour объявил об отмене полетной программы в ОАЭ на блоках рейсов авиакомпании Air Arabia со 2 января, туристы смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туры или перебронировать другое направление, сообщает пресс-служба туркомпании. "Информируем об отмене блочной... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. "В 2024 году при расчёте пеней и штрафов за основу... читать дальше

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Правительство РФ продлило запрет на экспорт риса на I полугодие 2024 года и утвердило квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов. Как сообщается в пресс-релизе, решение о запрете на экспорт риса и рисковой крупы принято для поддержания стабильности на внутреннем... читать дальше

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Группа ВТБ вошла в судостроительный бизнес Sitronics Group и приобрела долю 28% в капитале дочерней компании Emperium, управляющей производством электросудов, говорится в сообщении ВТБ. Синергия компетенций Sitronics Group (входит в АФК "Система") в судостроении и... Синергия компетенций Sitronics Group (входит в АФК "Система") в судостроении и... читать дальше

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Правительство РФ ввело запрет на закупку госзаказчиками импортных грузовых вертолетов и ограничения на закупку ими беспилотных авиационных систем (БАС) иностранного производства, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой... читать дальше

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Банк России в январе-феврале 2024 года проведет обследование трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с приобретением криптоактивов, говорится в сообщении регулятора. "Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в... "Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в... читать дальше

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Минпромторг РФ внес в правительство проект распоряжения, которым утверждаются инвестиции в расширение производства гражданской авиатехники, в том числе за счет средств Фонда национального состояния (ФНБ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Инвестпроект... Инвестпроект... читать дальше

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Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5% Минэкономразвития РФ на основании статистики за 11 месяцев оценивает рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, улучшение Росстатом оценок динамики ВВП РФ за 2021-2022гг свидетельствует об устойчивости... По его словам, улучшение Росстатом оценок динамики ВВП РФ за 2021-2022гг свидетельствует об устойчивости... читать дальше

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Правительство приняло решение о беспошлинном импорте яиц в РФ с 1 января по 30 июня 2024 года. Это следует из постановления правительства от 28 декабря 2023 года, в котором Минсельхозу поручается выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение... Это следует из постановления правительства от 28 декабря 2023 года, в котором Минсельхозу поручается выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне слабой активности в преддверии новогодних праздников. Поддержку глобальным рынкам акций оказывают ожидания, что ведущие центробанки мира начнут снижать процентные... Поддержку глобальным рынкам акций оказывают ожидания, что ведущие центробанки мира начнут снижать процентные... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 89,6883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 99,1919 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 99,1919 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 56911,832 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,976 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,14 руб. и составил 99,2607 руб. Минимальный курс евро составил 98,4125 руб., максимальный - 100,3325 руб. Было заключено 13285 сделок. Объем торгов составил 40361,19... Минимальный курс евро составил 98,4125 руб., максимальный - 100,3325 руб. Было заключено 13285 сделок. Объем торгов составил 40361,19...

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