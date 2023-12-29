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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,8166 руб.
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29 декабря 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,8166 руб.
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29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33,69 коп. и составил 89,8166 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,78 руб., максимальный - 90,7 руб. Было заключено 23540 сделок. Объем торгов составил 94076,14 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,36 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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